Ayuntamiento de León impartirá 9 cursos gratuitos para jóvenes con 160 plazas y convoca un concurso de grafittis

Publicado 01/08/2018 14:01:09 CET

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de León, Marta Mejías, ha presentado este miércoles el nuevo Programa Formativo para jóvenes puesto en marcha por el Consistorio y que ofrecer 160 plazas en nueve cursos para jóvenes de 16 a 35 años.

Este plan incluye cursos de Socorrista en Instalaciones Acuáticas, Lengua de Signos (nivel A1), Lengua de Signos (nivel A2), Preparación para el First Certificate in English (FCE), Preparación para el Certificate in Advanced English (CAE), Manipulador de alimentos, Iniciación a la robótica, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y Técnicas invernales y se desarrollarán entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre.

Además, Marta Mejías ha anunciado también la convocatoria del concurso de arte urbano 'es.pabilARTE'.

La concejal ha explicado que el plazo de inscripción estará abierto desde este viernes, 3 de agosto, hasta cinco días antes del comienzo de cada curso; y en aquellos casos en los que haya más demanda que plazas, se realizará un sorteo de las mismas.

"Estos requisitos responden a que en esta ocasión hemos querido dar una vuelta a este programa formativo" ha aseverado Mejías, quien ha explicado que el diseño del programa se ha tenido en cuenta la respuesta a cursos realizados en años anteriores, nuevas demandas e intereses de los jóvenes y también a peticiones que se reciben en la Concejalía.

Sin embargo, a diferencia de la programación ofertada en los últimos años, en esta ocasión, "todos los cursos que conforman el programa formativo son gratuitos", ha añadido Mejías.

Toda la información está en la web leonjoven.net y en el Centro de Información Juvenil.

PROMOVER LA CREATIVIDAD

Además, Marta Mejías ha presentado también el primer concurso de arte urbano, 'es.pabilARTE', que "pretende promover la creatividad como un medio para difundir e impulsar la cultura joven".

Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años, y en la que pueden participar de forma individual, en pareja o grupo (en este caso la composición del mismo no deberá ser superior a cuatro participantes de la edad indicada).

El tema de los trabajos será 'El valor de ser joven' y los bocetos deberán reflejar hechos, personas, estilos de vida, valores de la vida de la juventud.

Hay siete muros propuestos en la convocatoria, ubicados en los pilares de la pasarela del Palacio de Deportes, los muros de la pasarela de la Condesa, en la rotonda de Cantamilanos, la prolongación de Policarpo Mingote y los muros de la plaza posterior de San Marcos.

De estos bocetos presentados se seleccionará uno por cada muro para que sea pintado y para la realización del arte final las personas participantes dispondrán de libertad temporal, teniendo que estar terminada la intervención el día 22 de septiembre de 2018.

Mejías ha añadido que la Concejalía de Juventud aporta los sprays para pintar cada uno de los siete muros (20 colores) y de entre todos se elegirán a los ganadores. Los premios son de 1.000 euros (primer clasificado), 600 euros (segundo), 300 euros (tercero) y un accésit de 100 euros para el mural que destaque por alguna particularidad a criterio del jurado.