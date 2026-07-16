Archivo - El Ayuntamiento de León impulsa la tercera edición de las 'Becas por el Talento' para financiar estudios de máster. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe), impulsa la tercera edición de las 'Becas por el talento' que permitirán la financiación íntegra de estudios universitarios de máster.

La iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre el Consistorio y la Universidad de León (ULE) y el programa tiene el doble objetivo de retener talento y facilitar el acceso de una formación especializada de posgrado vinculada a las ocupaciones, perfiles y actividades relacionadas con sectores estratégicos del ámbito empresarial e industrial de León.

Concretamente, las becas van dirigidas a estudiantes empadronados en León capital (en el momento de la solicitud) y que estén matriculados para el curso 2026-2027 en los máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital; Fermentaciones aplicadas a la industria alimentaria y biotecnológica; Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales; Gestión de Personal y Práctica Laboral y Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Igualmente, se incluyen los máster en Ingeniería Aeronáutica; Ingeniería Agronómica; Ingeniería Industrial; Ingeniería Informática; Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos; Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud; Biotecnología y Biomedicina; Investigación en Ciberseguridad; Producción en Industrias Farmacéuticas y Robótica e Inteligencia Artificial, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las becas no sólo representan un apoyo económico para muchos estudiantes, sino una "apuesta firme" por el talento de León, que permitirá a los beneficiarios acceder a una formación de calidad relacionada con sectores estratégicos como el biotecnológico, farmacéutico o informático y, por ende, desarrollarse plenamente a nivel profesional en el territorio.

Se trata de una apuesta del Ayuntamiento y de la Universidad de León para lograr que cada vez sean más los egresados de la ULE que opten por desarrollar su futuro laboral en León, lo que contribuye a su conocimiento y talento, así como al desarrollo de la ciudad.