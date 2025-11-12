El Ayuntamiento de León inicia los trámites para licitar diez nuevas licencias de taxi

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha iniciado los trámites para licitar diez nuevas licencias de taxi para la capital leones cinco de las cuales para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y otras cinco para vehículos de entre cinco y nueve plazas, incluida la del conductor.

Las bases de la licitación serán objeto de valoración este viernes en la comisión informativa de Seguridad y Movilidad, trámite al que seguirá su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local.

Las nuevas licencias permitirán aumentar la prestación del servicio de transporte público urbano discrecional de viajeros en vehículos turismo en la ciudad de León, para el que existe una amplia demanda en la capital leonesa. Actualmente la ciudad de León cuenta con 179 licencias de taxi, de las cuales siete son de vehículos adaptados o Eurotaxis y 27 son de vehículos de entre siete y nueve plazas, de modo que la capital leonesa tiene una ratio de 1,46 licencias de taxi por cada 1.000 habitantes.

La licitación de las licencias se dará en dos lotes. Por una parte, uno con cinco licencias para la prestación del servicio de transporte público urbano en vehículos Eurotaxi, es decir, adaptados a personas con movilidad reducida. En estos el espacio destinado a la silla de ruedas podrá ser ocupado por asientos siempre que sea posible llevar a cabo el cambio de configuración por el conductor entre servicios consecutivos.

El otro lote, también de cinco licencias, es para vehículos turismo con capacidad mínima de cinco plazas y máxima de nueve, incluida la de conductor. La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento utilizando criterios cuantificables con aplicación de fórmulas matemáticas.

CRITERIOS VALORABLES

Los criterios valorables matemáticamente serán la oferta económica, aspectos medioambientales de los vehículos adscritos a la licencia (eco y cero emisiones), aspectos sociales y tecnológicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Consistorio, de común acuerdo con el sector, adoptó compromisos relativos a la mejora de los turnos de trabajo, el refuerzo del servicio en las estaciones de tren y autobuses, así como la anulación de descansos en periodos de alta demanda como fiestas, Navidad, actos deportivos u otros eventos con el fin de mejorar la calidad de la prestación del servicio de taxi en la ciudad.

Este acuerdo ha supuesto, entre otras mejoras, el incremento de 15 vehículos en fin de semana y el refuerzo de los diarios con nueve vehículos más.

FUTURA ORDENANZA REGULADORA

Por otra parte, la comisión informativa de Seguridad y Movilidad tomará conocimiento de la futura ordenanza reguladora del servicio de Taxi en el término municipal de León, que espera ahora las aportaciones de los grupos políticos de la corporación municipal. En ella se aborda la exigencia de adaptar el sector del taxi a la realidad social y económica de la ciudad de León con el objetivo de mejorar la calidad de prestación de este servicio público, tanto para las personas usuarias como para los profesionales del sector.

La ordenanza ya ha sido objeto de negociación con las asociaciones profesionales del taxi y se han tenido en cuenta la gran mayoría de las aportaciones y demandas por ellos realizadas en aspectos destacados como la liberación de los calendarios de trabajo, las normas de prestación de la actividad (permitiendo la posibilidad de poder contratar un máximo de dos personas conductoras asalariadas por licencia para una mejor explotación de la licencia), el régimen de obligaciones y derechos de las personas usuarias y de los taxistas, entre otras.

A través del consenso entre todas las partes implicadas el objetivo es lograr la aprobación de una ordenanza reguladora del servicio público de taxi en la ciudad de León que dé respuesta a los cambios en los modelos de movilidad urbana de la ciudad.