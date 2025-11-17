El Ayuntamiento de León invierte 8 millones en La Palomera y prevé concluir las obras de las piscinas antes del verano

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro izquierda) y el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino (a su izquierda), durante la visita realizada al barrio de La Palomera. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha invertido ocho millones de euros en las últimas actuaciones abordadas en el barrio de La Palomera, entre las que se encuentran las reformas de las piscinas exteriores y las cubiertas, que prevén estar terminadas antes del próximo verano.

Así lo ha manifestado este lunes el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha recordado que la reforma de las piscinas cubiertas cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros. La actuación planteada persigue mejorar la eficiencia energética y contempla la instalación de dos bombas de calor de alto rendimiento y alta temperatura, lo que evitará la entrada en funcionamiento de la caldera de gas preexistente en régimen habitual de las instalaciones, reservándose únicamente como sistema de emergencia.

Asimismo, está prevista la instalación de dos nuevas deshumectadoras, lo que permitirá la sustitución de la vieja red de distribución de aire y difusión, así como los colectores, las bombas de circulación e intercambiadores de placas y los climatizadores de vestuarios y vestíbulo para incorporar equipos con recuperación de calor y baterías.

El ahorro energético que el Ayuntamiento de León alcanzará con la intervención está estimado en una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 78,94 por ciento.

En esta instalación deportiva ya han finalizado las obras de remodelación de los vestuarios, con una inversión de 1.400.000 euros y, de manera "inmediata", se abordará la remodelación de las piscinas exteriores, actuación que cuenta con un presupuesto de 1.200.000 euros para la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética, los pavimentos y la renovación del perímetro.

APARCAMIENTO Y ZONAS VERDES

El alcalde de León, José Antonio Diez se ha desplazado este lunes a La Palomera, donde recientemente también se ha realizado, en una parcela municipal anexa a las piscinas, un aparcamiento con 60 plazas de estacionamiento y casi 900 metros cuadrados de zonas verdes. La iniciativa, dotada con 350.000 euros, se ha realizado a propuesta del Grupo Municipal de UPL.

Además, en otra de las parcelas anexas se ejecutan en la actualidad cuatro nuevas pistas de pádel, con una inversión de cerca de 400.000 euros y que materializa otra de las propuestas de la UPL en el Ayuntamiento de León.

ZONA DE DESBASTE

Por otra parte, Saleal lleva a cabo en este entorno una zona de desbaste con una inversión de 900.000 euros, que va a suponer una mejora del saneamiento en el barrio y de la recogida de las aguas pluviales.

José Antonio Diez ha estado acompañado durante la visita a La Palomera por el concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria; el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino y el concejal de la formación leonesista Isidro Ferrero Fernández.