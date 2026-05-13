El Ayuntamiento de León oferta 29 campus deportivos para el próximo verano con 2.781 plazas

Cartel de los Campus Deportivos de Verano programados por el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, a través de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM), pone en marcha una nueva edición de los Campus Deportivos de Verano, que en la presente edición incluye 29 campus con 2.781 plazas, lo que supone un crecimiento del siete por ciento respecto a la oferta de 2025.

Los campus se realizarán entre los días 29 de junio y 4 de septiembre y se enmarcan en las actividades que programan las Escuelas Deportivas Municipales a lo largo de todo el año. Así, suponen la continuidad de las Escuelas una vez finalizado el curso escolar.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, y el responsable de las Escuelas Deportivas Municipales, René González, han destacado que los Campus Deportivos, que combinan facilitar la práctica deportiva de los niños y niñas con un carácter lúdico, ocupan el ocio y tiempo libre durante las vacaciones escolares de verano; favorecen la conciliación familiar y laboral y fomentan los valores relacionados con estilos de vida saludables, el compañerismo, la diversión y el respeto.

Los Campus Deportivos Municipales Verano 2026 ofertan 29 modalidades, dos más que en la edición anterior, que se realizarán en turnos semanales y quincenales. Se han establecido 24 campus específicos y cuatro polideportivos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Todos ellos se realizarán entre el 29 de junio y el 4 de septiembre, salvo el Campus Gigantes del Basket, que coincidirá con la semana de las fiestas de San Juan y San Pedro. En cuanto a los horarios, serán en jornada de mañana, de 9.30 a 14.30 horas.

Entre los campus vinculados con una única modalidad deportiva se ofrecen ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, 'Gigantes del Basket', balonmano, boxeo, escalada, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey patines, lucha leonesa, montaña y aventura, pádel, patinaje, salvamento y socorrismo, rugby, tenis de mesa y voleibol. Estos tienen una duración quincenal en su mayor parte, con turnos semanales en algún caso.

La oferta se completa con dos campus multideporte en La Palomera y en El Hispánico y otros dos campus más polideportivos, el Campus Baby- Sport para los más pequeños y el Campus 100x100 Deporte Inclusivo, orientado al deporte de inclusión e integración de menores en riesgo de exclusión o con discapacidad. A este último se suma el de Natación Adaptada, dirigido a menores con discapacidad.

CICLISMO Y DEPORTES AUTÓCTONOS, LAS NOVEDADES

Como novedad este año entran en la oferta de Campus Deportivos de Verano el de Ciclismo, en colaboración con el Club Deportivo Eneicat en el Parque de La Granja y zona de La Candamia, y el Campus de Deportes Autóctonos, en colaboración con la Federación Territorial de Deportes Autóctonos. Este último se realizará en formato de campamento urbano interno entre los días 6 y 11 de julio, con jornada completa, manutención y pernocta en la Residencia Juvenil Doña Sancha.

Las actividades conllevarán el conocimiento y la práctica de los distintos juegos y deportes de los pueblos como el bolo leonés, el billar romano, la calva, la rana, la tarusa, la llave, la herradura, los zancos o la sogatira, entre otros muchos.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Asimismo, estará operativo el programa de conciliación denominado 'Despiértate Activo', de 8.00 a 9.30 horas y de 14.30 a 15.00 horas de forma complementaria a las actividades principales de cada campus, con un coste de 10 euros cada semana en el Pabellón de La Torre y el Pabellón del Hispánico.

Además de esta oferta general, sigue presente el programa 'Diver Dxt', programa gratuito de actividades complementarias para diversificar la programación diaria de actividades en los campus. Está presente en todos ellos y se caracteriza por actividades alternativas de piscina, juegos, talleres o retos.

MODALIDADES Y BONIFICACIONES

Todos los campus tienen unas cuotas básicas, sobre las cuales se establecen bonificaciones en determinados casos. Con carácter general los precios para las personas empadronadas en el municipio de León serán más bajos que para personas no empadronadas y en el caso de inscripción de más hermanos y familias numerosas, para los empadronados en León los precios se mantienen reducidos entre un 12 y un 21 por ciento (se aplicará para la inscripción del segundo hermano y para familias numerosas).

Los niños de las Escuelas Deportivas cuya familia esté en situación de desempleo se podrán inscribir en los campus con una bonificación de entre el 53 y el 55 por ciento sobre las cuotas básicas. Además, se reservan 74 plazas gratuitas para niños y niñas empadronados en León en riesgo de exclusión social o desprotección en los campus de gestión directa, multideporte, hockey patines, escalada, patinaje y montaña y aventura.

INSCRIPCIONES

La reserva de plaza y obtención de ficha de inscripción será online a través de la página web del Ayuntamiento de León y mediante las páginas web, teléfonos o correos electrónicos de las entidades colaboradoras, a partir del próximo 19 de mayo. No obstante, se ha habilitado el teléfono 987344391 en el que las familias podrán obtener ayuda a la hora de realizar la reserva de plaza de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las fechas del inicio de las inscripciones, hasta agotar plazas, comenzarán el día 19 de mayo a las 12.00 horas para los campus Multideportes (Palomera, Hispánico) para los empadronados, mientras que los no empadronados podrán hacerlo desde el 20 de mayo a la misma hora. Para el resto de deportes las inscripciones deberán realizarse desde el día 21 de mayo a las 12.00 horas para los empadronados y desde el 22 de mayo a la misma hora para los no empadronados.