Ayuntamiento de León prorroga el descuento del 50% en el precio del autobús urbano en 2026 excepto del billete sencillo

Autobús urbano en el centro de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León prorrogará durante el año 2026 el descuento del 50 por ciento en todos los títulos de viaje del autobús urbano, excepto en el billete sencillo.

De esta manera, el precio del billete con el bonobús ordinario se mantendrá en los 0,38 euros frente a los 0,75 que costaría sin bonificaciones. En el caso del viaje con el bono joven, el coste permanecerá en 0,33 euros (sin rebajas era de 0,65 euros) y el bono por viaje especial pensionistas (usuarios cuya pensión no supere el salario mínimo) seguirá pagándose a 0,15 euros (su precio habitual sería de 0,30).

Con el mantenimiento de estas reducciones el precio del bono mes ordinario, que permite viajar sin límite en todas las líneas de autobuses urbanos durante un mes, continuara siendo de 18,08 euros (su precio normal es de 36,15 euros), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

Esta bonificación está financiada en un 20 por ciento por el Gobierno de España y en el 30 por ciento por el Ayuntamiento de León. La implantación de esta medida ha supuesto una aportación económica de las dos administraciones cercana al millón de euros.

El Consejo de Ministros anunció el pasado día 23 de diciembre la prórroga de la medida, que permitirá mantener durante todo el año 2026 de rebaja de los precios del transporte. A esta prórroga se acoge el Ayuntamiento de León para seguir incentivando el transporte público y para ofrecer a los ciudadanos opciones de movilidad económicas y sostenibles.

INCREMENTO DE VIAJEROS

La aplicación del descuento del 50 por ciento en el autobús urbano ha tenido una repercusión positiva en el número de viajeros. Así, hasta el pasado mes de noviembre el número de viajeros se incrementó en un 7,29 por ciento respecto al mismo periodo del año 2024, llegando a los 4.485.762 viajeros. Esta subida supone que León pueda finalizar el año 2025 con una cifra de viajeros cercana a los 5.000.000.

La subvención al bus urbano está vinculada a que las ciudades tengan aprobada una Zona de Bajas Emisiones, vigente en la ciudad de León desde octubre de 2025.