Ayuntamiento de Madrid cede 40 autobuses a Burgos, tras perder la mitad de su flota

Ayala junto a Juan Manuel Manso y César Barriada para explicar la cesión de 40 autobuses por parte de la Comunidad de Madrid. - AYTO BURGOS

BURGOS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid cederá de forma gratutita 40 de sus autobuses al Consistorio de Burgos después de que un incendio en las cocheras municipales afectarán a la mitad de la flota, lo que ha llevado al equipo de Gobierno de Cristina Ayala a reorganizar el servicio de transporte urbano y buscar soluciones "a corto, medio y largo plazo".

Ayala ha comparecido este miércoles acompañada de los concejales Juan Manuel Manso y César Barriada para manifestar su "enorme agradecimiento" a toda la sociedad burgalesa, entidades, asociaciones, organizaciones cargos públicos, alcaldes, concejales, consejeros y presidentes de comunidades autónomas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para ofrecer su ayuda.

"Solidaridad de todo un país que se ha puesto al servicio para ayudar a los burgaleses en este momento complicado", ha afirmado Ayala, quien ha citado al alcalde de valladolid, el primero que se puso en contacto con ella, y otras ciudades como Ciudad Real, Madrid, Vigo, Valencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Elche, Santander o León.

La alcaldesa ha explicado que con todas estas ofertas se podría haber conformado una "solución puzzle" pero se ha encontrado una "solución total" a corto plazo con la cesión, por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de 40 autobuses "que ya han cumplido su ciclo vital y que son enajenados" para que los puedan comprar otras ciudades.

Se trata de una cesión "gratuita" por un periodo inicial de seis meses, como ha indicado Ayala, quien ha apuntado que los primeros autobuses llegarán "este mismo viernes", junto a un camión de mantenimiento, "por si surge algún problema durante el trayecto", además de que se va a ofrecer formación a los conductores de autobuses municipales de Burgos.

Asimismo, la alcaldesa ha confesado ver "la luz al final del túnel" ya que su compañero Almeida ha ofrecido "una solución global" que simplifica enormemente la gestión de seguros y sistemas técnicos

No obstante, la alcaldesa de Burgos ha afirmado que esta solución "no lleva a la ciudad de Burgos "a la situación del 20 de abril", antes de que se produjera el incendio, pero "da una bocanada de aire y da tiempo para buscar una solución a medio plazo".

En este sentido, Ayala ha aseverado que las cocheras actuales no se pueden reconstruir porque de acuerdo al PGOU se tienen que trasladar a Villalonquejar, por lo que tras el incendio "se acelera" esa necesidad de traslado.

De forma provisional, los autobuses se ubicarán en las parcelas municipales de Vías y Obras y de Aguas de Burgos, situadas frente a las cocheras calcinadas y los técnicos municipales ya están habilitando espacios de oficinas y talleres en estas instalaciones para el personal de mantenimiento y recaudación. No solo se trata de los vehículos, sino de la "situación humana de los trabajadores", a quienes se ha transmitido "tranquilidad", como ha señalado el vicealcalde, Juan Manuel Manso.

Las actuales cocheras tendrán que ser derribadas a través de "un contrato de emergencia" y se llevará a cabo cuando la Policía Científica "acabe su trabajo" de investigación para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el incendio, una cuestión sobre la que Cristina Ayala ha aseverado que no se va a hacer ningún tipo de declaración por "prudencia" para "salvaguardar los intereses de la ciudad".

Asimismo, la alcaldesa ha afirmado que una cuestión que debe abordar con los grupos de la oposición, a los que "mantiene informados" de los pasos que se están dando, será lo que ha denominado como "el vector energético", es decir, cuál va a ser la energía que abastecerá a los autobuses, teniendo en cuenta la agenda 2030, que obliga a 50 por ciento de emisiones en 2030 y cero emisiones en 2035.

Ante esta obligación, "el gas no va a ser una alternativa válida si no cambian las cosas, y el gasóil y el diésel tampoco", ha afirmado Ayala, quien ha precisado que hay que ver cuál será el "mix energético" que abastecerá a la flota de autobuses municipales.

Igualmente, Ayala ha explicado que se ha hablado con la empresa con la que el Consistorio tiene una veintena de autobuses en renting a quien han pedido una vehículos en las mismas condiciones, aunque la alcaldesa ha apuntado que se está negociando ya que no está claro si son 20 o 21 los autobuses de renting afectados por el incendio, y habrá que comprobar los números de bastidores para conocer la cifra exacta.