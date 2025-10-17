El Ayuntamiento de Palencia aprueba las bases y convocatoria de diez plazas de Bombero

PALENCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado en su reunión de este viernes las bases y convocatoria del proceso selectivo de diez plazas de Bombero/Conductor del Consistorio, por oposición libre.

Se trata de vacantes de la plantilla de personal funcionario, cuyo plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otra parte, el área de Personal ha dado paso a la lista definitiva y orden de prelación de la Bolsa de Empleo de Arquitecto. En otro orden de cosas, la sesión ordinaria ha servido para resolver en el área de Identidad Cultural la convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos y actividades culturales durante el presente ejercicio.

De esta forma, el importe que asciende a un total de 5.100 euros se encuentra dividido entre las asociaciones: la A.C Etnográfica San Antonio con 300 euros para la realización de los 'Talleres de la tradición'; el Cine Club Calle Mayor con 3.000 euros destinados al 'Ciclo de cine'; otros 600 euros para la Camerata Vocal Bella Desconocida para la celebración del concierto 'Al ponerse el sol' y por último, 1.200 euros para la Asociación de Amigos de la Fundación Díaz Caneja destinados al proyecto 'La ciudad con memoria'.

Por otro lado, en el área de Bienestar Social se han aprobado las resoluciones de las convocatorias de subvenciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con una dotación económica de 20.000 euros, así como de las asociaciones juveniles con un importe de 15.000 euros.

Por último, en la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta de la adenda del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Centro Comercial Palencia Abierto Palencia Abierta, para el desarrollo y ejecución del programa de Cheques Consumo Palencia 'Cuenta Consumo Palencia', con una subvención directa de 100.000 euros.