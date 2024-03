Ayuntamiento de Palencia y ATA formarán a empresas y autónomos en contrataciones públicas

PALENCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Trabajadores Autónomos formarán a empresas y emprendedores autónomos en contrataciones públicas en una jornada que se llevará a cabo el día 20 de marzo.

La concejal de Impulso Económico, Judith Castro, junto con la presidenta de ATA CyL, Leticia Mingueza, han presentado este miércoles la Jornada denominada 'Contratación con el sector público: aprende a contratar con la administración', con la que se quiere dar respuesta a una demanda de los propios empresarios palentinos.

"Muchas veces las pequeñas empresas se ven perjudicadas al no poder optar a contrataciones públicas por no conocer el procedimiento o por no tener las herramientas adecuadas", ha explicado Castro.

Por ello, junto a ATA quieren dar a conocer esos mecanismos necesarios para realizar la contratación con administraciones públicas con el objetivo de "aumentar las posibilidades de negocio e intentar abrir el mercado".

Por su parte, Mingueza ha apuntado que para las empresas y autónomos es interesante conocer estas oportunidades porque suponen un nicho de mercado para muchos de ellos.

Así, durante la jornada se presentará la Ley que rige estos concursos públicos y su ámbito de aplicación; se explicará la contratación por parte de los autónomos y el procedimiento; se darán a conocer las obligaciones durante la ejecución de los contratos y las obligaciones de las administraciones públicas en cuenta a transparencia y control en los mismo. Por último, se expondrán casos prácticos.

La concejal del ramo ha añadido que se presentan menos empresas palentinas de las que les gustaría a los procesos de contratación pública del Consistorio porque "no conocen el mecanismo o les parece inaccesible" y por eso esta jornada tratará de "hacérselo más sencillo".

PÉRDIDA DE AUTÓNOMOS

En otro orden de cosas, la presidenta de ATA-CyL ha recordado que se siguen perdiendo autónomos. En concreto, cinco durante el último mes en la provincia de Palencia frente a los 125 del último año.

"Hay un problema muy grave con el emprendimiento juvenil", ha añadido, al tiempo que apunta que por eso, junto con la Agencia de Desarrollo Local, están llevando a cabo charlas en los centros escolares.