El Ayuntamiento de Palencia convoca el segundo del Premio Inspira para reconocer el talento empresarial local

Presentación del Premio Inspira Palencia 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al Premio Inspira Palencia 2026, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar el talento empresarial de la ciudad y trata de poner en valor el papel clave de las empresas en el desarrollo económico, la innovación y la generación de oportunidades.

Así lo ha explicado la concejala de Impulso Económico, Judit Castro, quien ha presentado este galardón, que ha asegurado que el premio se consolida como una "herramienta" para destacar a aquellas empresas, proyectos o iniciativas que contribuyen de forma significativa al fortalecimiento del ecosistema empresarial de Palencia.

"Reforzando su posicionamiento como un territorio dinámico, competitivo y con capacidad de crecimiento", ha destacado la edil, quien ha estado acompañada por el CEO de la empresa de biotecnología ID Forest, Jaime Olaizola, ganadora del I Premio Inspira Palencia 2025.

El galardón, convocado por Ayuntamiento de Palencia a través de su Agencia de Desarrollo Local, está dirigido a empresas con sede en la capital, independientemente de su tamaño o sector, que destaquen por su capacidad de innovación, su impacto económico y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Podrán presentar candidatura tanto las propias empresas como entidades, instituciones o agentes del ecosistema que deseen proponer iniciativas inspiradoras.

INNOVACIÓN Y EMPLEO

Entre los aspectos más valorados se encuentran el desarrollo de soluciones innovadoras o tecnológicas, la generación de empleo de calidad, la apuesta por la transformación digital, la incorporación de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, así como la colaboración con otros agentes del territorio y la capacidad de servir de ejemplo a otras iniciativas.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 22 de abril y las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Palencia, como instancia genérica dirigida al área de Desarrollo Económico o mediante el correo electrónico desarrollo@aytopalencia.es.

Las empresas candidatas deberán presentar un formulario de inscripción junto con una memoria descriptiva de su proyecto, en la que se recojan aspectos como su propuesta de valor, el impacto económico y territorial, la creación de empleo, las acciones en materia de innovación, digitalización, sostenibilidad o desarrollo del talento. De forma opcional, podrán incorporar material complementario o audiovisual que refuerce la candidatura.

El Premio Inspira Palencia 2026 tiene carácter honorífico y consistirá en un galardón institucional, el reconocimiento público de la empresa premiada, la difusión de su actividad a través de los canales institucionales y una visita oficial a sus instalaciones. La entrega tendrá lugar el próximo 13 de mayo de 2026, durante la Gala Inspira Palencia, que se celebrará en el Teatro Principal en el marco de la jornada Innovaday.