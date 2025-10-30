El Ayuntamiento pondrá a una plaza el nombre de Eustasio Meneses, el único edil socialista que ha tenido Ávila

ÁVILA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha acordado este jueves la denominación de Eustasio Meneses para una de las plazas de la calle Ajates, según el informe recabado por el Cronista Oficial de la Ciudad y siguiendo el Reglamento de Honores y Distinciones del Consistorio, ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño en rueda de prensa.

La plaza, situada entre los números 25 y 41 de la calle Ajates, pasará a denominarse plaza Alcalde Eustasio Meneses "en recuerdo del único alcalde socialista que ha tenido la ciudad de Ávila, cargo que ejerció en el año 1936", una propuesta socialista que deberá ser ratificada ahora por el pleno municipal de este mes de octubre.

También la junta ha acordado prorrogar el contrato de los servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de Ávila y otros servicios relacionados, con las entidades Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y con Mailing Andalucía. Las empresas fueron adjudicatarias de los lotes en los que se dividía el contrato, que se ha prorrogado hasta enero de 2027, con importes estimados de 402.414,14 euros y 23.594,73 euros, respectivamente.

También se ha prorrogado el contrato de suministro de gas natural para diferentes puntos de consumo vinculados a dependencias municipales. "Este contrato se adjudicó el año pasado a Comercializadora de Electricidad y Gas Mediterráneo", y se ha extendido un año más, hasta el 31 de enero de 2027, con un importe estimado de 320.553,40 euros, IVA incluido.

Asimismo, la junta ha aprobado la prórroga del contrato de suministro de fundentes para el plan de vialidad invernal, adjudicado a Ibérica de Sales, que se mantendrá en vigor "para la temporada invernal de noviembre de 2025 a abril de 2026 en las condiciones inicialmente pactadas y con los porcentajes de descuento ofertados".

Igualmente, se ha prorrogado el contrato de los servicios informáticos para la gestión de inspecciones técnicas de edificios (ITEs), con la entidad Instituto de la Construcción de Castilla y León, firmado en 2022 y ampliado hasta enero de 2027, "con el precio inicialmente pactado, que estima una cuantía de 3.010 euros, IVA incluido".

En materia turística, el Ayuntamiento ha acordado modificar la entrada que abonan los grupos en la muralla cuando acuden acompañados por guía de turismo. Hasta ahora, para beneficiarse de la tarifa reducida de cinco euros por persona, "los grupos debían ser de al menos 25 personas, una cifra que ahora se elimina con el objetivo de facilitar la entrada a grupos de visitantes a la muralla, siempre y cuando estén acompañados de un guía oficial de turismo". Esta medida se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Ávila, vigente para el periodo 2025-2029.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha autorizado la celebración de la edición número 16 del Mercado Agroalimentario 'Del productor al consumidor', que tendrá lugar el 13 de diciembre en la Cubierta Multiusos.

En cuanto a las reservas de agua, los embalses que abastecen a la capital se encuentran "al 48,1 por ciento de su capacidad total; esto es un 1,9 por ciento menos que hace un año en estas fechas y 0,9 puntos menos que la semana pasada". El abastecimiento continúa procedente de Serones y Becerril.