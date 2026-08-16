Ponferrada declara tres días de luto por las dos fallecidas en la riada de Manzanedo de Valdueza (León)

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado 15 de agosto, a 16 de agosto de 2026, en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha declarado tres días de luto oficial por las dos mujeres fallecidas este sábado como consecuencia de una riada en el núcleo de Manzanedo de Valdueza, que también dejó dos menores heridos y provocó daños en este núcleo y en Bouzas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, el periodo de luto oficial se extenderá desde este domingo hasta las 00.00 horas del martes 18, y se realizará un minuto de silencio este lunes, a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

El alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, ha trasladado sus condolencias a las familias de las fallecidas y ha deseado la pronta recuperación de los dos menores heridos, al tiempo que ha puesto a disposición de los vecinos de Manzanedo de Valdueza y Bouzas todos los medios públicos municipales para reparar los daños ocasionados y garantizar su funcionamiento normal.

Durante el periodo de luto oficial quedarán suspendidos todos los actos lúdicos y festivos promovidos por el Ayuntamiento, como muestra de "dolor, respeto y solidaridad" con las familias, los vecinos y el conjunto de la ciudadanía afectada por el suceso.

Morala ha agradecido asimismo la intervención de los servicios de seguridad y protección ciudadana que atendieron a la población tras la riada, con una mención especial al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), la Policía Municipal, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Igualmente, la Junta de Portavoces celebrará este lunes a las 11.30 horas una sesión extraordinaria para la redacción y, en su caso, aprobación de una declaración institucional de condolencia y apoyo a las familias, amigos y vecinos de Manzanedo de Valdueza y Bouzas.