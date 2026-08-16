El Gobierno llama a la colaboración entre administraciones para ayudar a Manzanedo de Valdueza (León) tras la riada

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado 15 de agosto, a 16 de agosto de 2026, en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha llamado a la "colaboración" entre todas las administraciones para ayudar a la localidad de Manzanedo de Valdueza tras la riada del sábado 15 de agosto que dejó dos mujeres fallecidas.

Así lo ha expresado en una visita este domingo a la localidad, donde ha trasladado las condolencias propias y del Gobierno a las familias de las dos fallecidas en el "tráfico suceso" y ha deseado la "pronta recuperación" de los heridos.

Igualmente, ha manifestado su apoyo al pueblo en estos momentos "difíciles" tras la tormenta que provocó la riada el sábado, un "día triste", y ha puesto en valor el trabajo de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad.

De cara a futuro, ha pedido a las instituciones "colaborar" para dar una respuesta tras los hechos. "Vamos a trabajar entre todas las instituciones y vamos a ver los mecanismos que se pueden articular, las respuestas que tienen que tener estos municipios", ha señalado.

Asimismo, cuestionado por si la riada derivase de los efectos de los incendios del verano pasado, ha señalado que sí ha oído que por la deforestación se producen "correntías", lo que puede afectar, sobre todo, a localidades como Manzanedo de Valdueza, que están "en el fondo de un valle".

No obstante, ha aseverado que ahora lo que se tiene que hacer por parte de las administraciones es determinar los hechos y "hacer un análisis" para que "esto no se repita".