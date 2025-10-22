Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez (León) prohíbe el uso de agua por arrastres de ceniza derivados de los incendios

Archivo - Zona calcinada de Las Médulas por el incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez (León) ha emitido un bando en el que se prohíbe el uso de la red de abastecimiento de agua potable por los arrastres de ceniza y materiales pesados que han provocado las lluvias a causa de los incendios de Yeres y Llamas de la Cabrera de este verano.

Según dicho bando, "se prohíbe el uso de la red de abastecimiento de agua potable de consumo humano, con fines alimenticios o bebida (beber y cocinar), hasta nueva comunicación en las poblaciones de Puente Domingo Flórez y Salas de la Ribera".

Así lo ha publicado en redes sociales el alcalde de Puente Domingo Flórez, Julio Arias Escuredo, quien ha añadido que se informará sobre la evolución del estado del agua.

Los incendios que se produjeron durante el mes de agosto en la provincia de León calcinaron, según las cifras estimadas hasta el momento, unas 130.000 hectáreas en la provincia.

En el caso del incendio de Yeres, comenzó el día 9 de agosto y dos días después se estimaba que la superficie arrasada alcanzaba ya las 1.500 hectáreas y un perímetro de 120 kilómetros y, tras juntarse con el fuego paralelo originado en Llamas de la Cabrera, avanzó hacia la comarca de La Maragatería. En total, se estima que el incendio de Yeres arrasó unas 3.900 hectáreas.

Además, el fuego de Yeres, que no se dio por extinguido hasta el pasado día 4 de septiembre, alcanzó el entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997.