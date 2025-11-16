El Ayuntamiento de Salamanca abre este lunes el plazo de inscripción para las ludotecas de Navidad con 176 plazas más

SALAMANCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca abre este lunes, 17 de noviembre, el plazo de inscripción para el programa de ludotecas Concilia Navidad, que aumenta en 176 las plazas respecto al año pasado, para un total de 618, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante las vacaciones escolares, al mismo tiempo que se promueve una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario.

Este programa se llevará a cabo los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero en todas las zonas de acción social de la ciudad (Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires) y está dirigido a menores con edades comprendidas entre los tres y los doce años.

Para esta edición, se ha tenido en cuenta la demanda de años anteriores, de manera que se refuerzan las plazas en las zonas Centro, Garrido, San Bernardo y San José-Zurguén.

Concilia Navidad abarca siete horas y media diarias de actividad dividida en tres periodos. madrugadores, de 7.45 a 9.30 horas; el tramo central, de 9.30 a 13.30; y tardones, de 13.30 a 15.15 horas.

Todas las actividades son desarrolladas por monitores y monitoras titulados que diseñan la programación, entre otros temas, desde la perspectiva de educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto de las capacidades de cada participante, conjugando la diversión con el aprendizaje.

Este programa se suma a las ludotecas municipales que se desarrollan durante el periodo escolar, para las que el Ayuntamiento de Salamanca también ha incrementado las plazas en más de 600, en una clara apuesta por facilitar la conciliación laboral y familiar durante todo el año.

Así, también hay ludotecas en Carnaval y Semana Santa, además de los meses estivales con el programa 'Apúntate al verano' y 'Concilia' en junio y septiembre.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 17 al 25 de noviembre, ambas fechas inclusive, y las solicitudes deberán ser presentadas de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la web https.//programasbienestarsocial.com/.

Asimismo, el personal técnico en animación sociocomunitaria de cada CEAS realizará la inscripción presencialmente a aquellas familias que lo soliciten, previa cita, llamando al teléfono 900 55 00 10.

Es requisito imprescindible que el menor participante y sus dos progenitores o responsables legales estén empadronados en el municipio de Salamanca en el momento de formular la solicitud, salvo por causas justificadas debidamente acreditadas, que será el menor y, al menos uno de los progenitores o representantes legales, los que deban estar empadronados en el municipio de Salamanca.