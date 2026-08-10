Ayuntamiento de Salamanca invierte 1,4 millones en renovar los campos Nemesio Martín 'Neme' y Ángel Pérez Huerta

Incio de las obras en el campo de fútbol Ángel Pérez Huerta. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de renovación y mejora en los campos de fútbol municipales Nemesio Martín 'Neme' y Ángel Pérez Huerta, con una inversión total superior a los 1,4 millones.

El inicio simultáneo de ambos proyectos pretende acondicionar los equipamientos deportivos municipales para mejorar la seguridad, la accesibilidad, la funcionalidad y la calidad de uso para clubes, deportistas y familias. Las actuaciones suman un presupuesto de 907.289,58 euros en el caso del campo del 'Neme' y de 499.944,85 euros para el Ángel Pérez Huerta, detalla el Consistorio en un comunicado.

Los primeros trabajos en el 'Neme' se han centrado en la ejecución del muro de contención, una labor previa indispensable para la posterior ampliación del recinto deportivo. Esta ampliación ha sido posible a través de la cesión efectuada por la Universidad de Salamanca de un terreno de 380 metros cuadrados perteneciente a la parcela de la Residencia Colegio Mayor San Bartolomé.

Con ello, la instalación adaptará las dimensiones del terreno de juego y su entorno a los requisitos fijados para la categoría Regional, permitiendo albergar partidos oficiales.

Posteriormente, las obras en el 'Neme' abarcarán la renovación completa del terreno de juego con la retirada del césped artificial actual y la colocación de un sistema de última generación de mayor capacidad de drenaje, mejor absorción de impactos, mayor durabilidad y homologación federativa.

Asimismo, se renovará el vallado perimetral con malla parabalones, se ampliará el edificio para contar con cuatro vestuarios completos más el de árbitros, se mejorará la red de saneamiento y drenaje, se adecuarán los accesos, se renovará la iluminación perimetral y se actualizarán banquillos, señalética y zonas de seguridad.

TERRENO DE JUEGO

De forma paralela, la intervención integral en el campo de fútbol norte y en espacios del Ángel Pérez Huerta contempla renovar el terreno de juego, mejorar las zonas de uso público y actualizar los edificios auxiliares.

En el campo norte se retirará el césped existente, se reparará la base asfáltica, se limpiará el sistema de drenaje con agua a presión y se instalará un nuevo césped artificial homologado con certificaciones FIFA Quality y FIFA Quality Pro.

El proyecto en el Ángel Pérez Huerta incluye también la colocación de dieciséis proyectores LED de alta eficiencia en los mástiles actuales, el acondicionamiento de barandillas, porterías, verjas y la colocación de cuatro parabalones en las esquinas.

Además, la remodelación del acceso creará una plataforma horizontal al nivel de la acera para zona de calentamiento -con muros de hormigón en U, sistema de drenaje, zahorra, aglomerado y acabado en césped artificial- junto a una rampa accesible en el oeste.

Las instalaciones de este complejo completarán su reforma con labores de pintura en el edificio de vestuarios; la sustitución de la cubierta de la cafetería por teja mixta sobre aislamiento térmico, renovación de fachada, zócalo de granito e iluminación exterior automática; la reforma general de aseos públicos -con la adaptación del femenino para hacerlo accesible-; la reorganización de la zona de almacenes y la sustitución del depósito de gasoil por uno nuevo enterrado de 15.000 litros con doble pared de protección.

Por otra parte, el Consistorio salmantino ha completado con anterioridad la renovación de los tres campos de fútbol del Complejo Deportivo de La Aldehuela, que contaron con una inversión superior a los 473.000 euros para unas instalaciones que registraron más de medio millón de accesos solo en 2025.