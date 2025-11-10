Ayuntamiento Salamanca presenta un proyecto de casi un millón para la climatización del Multiusos

SALAMANCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca presentará, para su aprobación, el proyecto de mejora de la climatización del Multiusos Sánchez Paraíso con un presupuesto de 951.000 euros.

Se trata del primer proyecto vinculado a la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca', que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Europa transforma nuestros barrios' para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tal y como ha subrayado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Consistorio salmantino contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos Feder.

El proyecto de mejora de la climatización del Multiusos Sánchez Paraíso, con un presupuesto de licitación de 951.966,94 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, comprende la incorporación de dos bombas de calor, que producirán el agua fría o caliente según las necesidades de cada momento para la climatización del edificio, conducida por tuberías a los climatizadores existentes en el edificio.

Al mismo tiempo, se instalarán depósitos de inercia que permitirán el intercambio de temperatura con el sistema de climatización del edificio.

También se amplía la capacidad eléctrica de la instalación mediante la incorporación de las protecciones necesarias para ello, por lo que es necesaria la solicitación de ampliación de potencia a la compañía distribuidora de electricidad. Por último, se incorporará un sistema de control de la instalación que permita la correcta regulación del sistema de climatización.

Como ha añadido el Ayuntamiento, esta mejora de la climatización del Multiusos Sánchez Paraíso responde "al compromiso municipal con la atenuación de los efectos del cambio climático y la apuesta por una energía segura, sostenible y asequible".

Así se recoge en el en el Plan de ahorro y eficiencia energética del Ayuntamiento de Salamanca y en el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía Sostenible, para reducir sus emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables.