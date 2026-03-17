Ayuntamiento de Salamanca programa hasta junio medio centenar de actividades culturales

SALAMANCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva, ha presentado la programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para los meses de abril, mayo y junio, con más de cincuenta actividades entre las que se encuentran seis obras de teatro, veintisiete conciertos, ballet, ópera, cine, monólogos, exposiciones y presentaciones de publicaciones.

La oferta teatral del mes de abril comienza con Esencia, una obra de Ignacio García May, protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent. Esta obra nos invita a reflexionar y a cuestionarnos nuestras propias certezas. Es una exploración sobre la realidad que nos rodea. Se han programado dos funciones, que serán el 10 y 11 de abril, y las entradas se ponen mañana a la venta.

Una semana después se ha programado El barbero de Picasso, que cuenta la amistad que se forjó entre Pablo Picasso y el barbero que le cortaba el pelo durante su exilio en Francia. Dos hombres dispares unidos por la nostalgia del país perdido, la pasión por la tauromaquia y el compromiso político. Esta obra está interpretada por Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias.

Las entradas estarán a la venta desde mañana. La compañía salmantina Edulogic estrenará, el 25 de abril, la obra M.A.O. Museo de Amor y de Oro, una de las obras seleccionadas dentro de la convocatoria de creación escénica y que forma parte del programa del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La oferta teatral de mayo se estrena el día 9 con la obra La verdad, interpretada por Joaquín Reyes, Raúl Jiménez, Natalie Pinot y Alicia Rubio. Una comedia que gira en torno a la mentira como una forma de resolverlo todo.

El sábado 16 el Liceo acogerá la obra Mihura, el último comediógrafo, un homenaje al teatro, a sus oficios, a nuestra historia y, especialmente, a Miguel Mihura. Y se completa la programación teatral con la obra Una madre de película, protagonizada por Toni Acosta, un monólogo en clave de comedia que trata sobre el síndrome del nido vacío. Será el viernes 22 de mayo.

OTRAS PROPUESTAS

La programación escénica del Ayuntamiento de Salamanca para los próximos meses también incluye la ópera Dido & Aeneas, organizada en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, el viernes 17 de abril en el Liceo. Libre, el musical, basado en los grandes éxitos de Nino Bravo. Una revisión de sus 60 canciones en un estilo a capela moderno y actualizado con nuevas técnicas musicales en directo como bucles, secuenciaciones y otros efectos sorprendentes. Será el sábado 2 de mayo en el CAEM.

El humor estará presente con el espectáculo Efectiviwonder de El Monaguillo, previsto el 1 de mayo en el Palacio de Congresos, y con El grito de Hovik, programado al día siguiente en el Teatro Liceo.

El 27 de junio está programado El Latido de Pinocho, un ballet de nueva creación elaborado por profesores del Conservatorio Profesional y de la escuela de Danza Entrepasos. Es un espectáculo que toma la historia de Pinocho y la música de J. de Haan para desarrollar una propuesta moderna y llena de emotividad.

En el segundo trimestre de 2026 el Ayuntamiento ha programado 27 conciertos de diferentes estilos musicales. Dentro de las músicas actuales el CAEM acogerá el concierto de Víctor Manuel, el 8 de mayo, dentro de la gira 'Solo a solas conmigo'. Y Antonio Carmona, referente indiscutible del flamenco contemporáneo y voz histórica de Ketama, celebra dos décadas de carrera en solitario con una gira que llegará a Salamanca el 23 de mayo.

Los días 11 y 12 de abril está programado, en ese mismo escenario, Malinche Symphonic, un espectáculo que incluye un imponente montaje audiovisual y una puesta en escena que reúne a más de 60 artistas sobre el escenario.

En el Palacio de Congresos actuará Miguel Ríos, el sábado 18 de abril, y la cantante Martirio ofrecerá un concierto al día siguiente dentro de su gira 'Al sur del tango'. En el Teatro Liceo el grupo salmantino Entavía celebrará su décimo aniversario con un concierto muy especial el viernes 15 de mayo.

En la Sala B está programado el concierto de los grupos salmantinos Miniño, Radiadores Viejos, Lemus el 18 de abril. Y actuarán junto a Rata Negra, una banda madrileña de punk que ha publicado su último disco en 2025, titulado 'Hawai'.

El 9 de mayo actuará el grupo salmantino Red Moon Rise, que mezcla metal moderno con electrónica, techno y algún toque más pop y que acaban de publicar su álbum debut, 'Disk One: Yet Another Sunset'. En este concierto actuará también la banda Mind Traveller, procedentes de Cáceres.

Al día siguiente, en el Palacio de Congresos está prevista la actuación de la Bernáldez Latin Jazz Orchesta que ofrecerán el concierto 'Una noche en la Habana'. Y la programación de músicas actuales la completa el Colectivo Panamera, un grupo que mezcla cumbia, rock y ritmos latinos que actuarán el 15 de mayo en la Sala B.

Por segundo año consecutivo se ha programado el festival flamenco en honor a Rafael Farina, los días 5 y 6 de junio, con las actuaciones de Alba Molina, Bego Salazar, Rafael Escudero y Montse Cortés, entre otros.

La música clásica también estará muy presente en la programación cultural de los próximos meses. La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá los dos últimos conciertos de esta temporada, el 19 de abril y el 7 de junio. Finalizará el XIV Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo con las actuaciones de American String Quartet (20 de abril), Brenno Ambrosini (11 de mayo) y el Cuarteto Quiroga el 25 de mayo.

La Orquesta Sinfónica Con Brio de Würzburg dará un concierto en el CAEM el 4 de junio. Los conservatorios Profesional y Superior ofrecerán varios conciertos, a través de diferentes agrupaciones, como el Ensemble de Percusión del Superior y las bandas y orquestas del Profesional La música coral también forma parte de la programación de este trimestre con varios conciertos.

La Coral Polifónica Marinyen actuará en el Auditorio de San Blas el 1 de mayo, el Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecerán dos conciertos, uno el 9 de mayo y otro el 20 de junio; y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca actuará el 21 de junio.

CINE

En colaboración con la Filmoteca de Castilla y León en el mes de mayo están previstas dos proyecciones cinematográficas en el Teatro Liceo. El día 6, para conmemorar el centenario del nacimiento del guionista Rafael Azcona, se proyectará una de sus grandes películas Peppermint Frappé (1967). Y el día 13 podremos ver un clásico del cine luso, Los verdes años (Os Verdes Anos, 1963), la ópera prima de Paulo Rocha.

Por otra parte, el próximo trimestre están previstas cinco presentaciones de publicaciones en la Torre de los Anaya.

La escritora salmantina María Casquero presentará, el 15 de abril, Bellatrix. El martes 5 de mayo José Luis Sánchez Iglesias presentará la novela La sombra del caballero pardo y el día 8 Julio González Iglesias presentará la obra Historia de los 'Rotarios en España. Primera etapa (1929-1936)'.

Anaís Delgado presentará el poemario Pájaros en mi jardín, el 9 de mayo. Y Antonio Gómez Bueno presentará La esquina del náufrago el 23.

Además, el 27 de abril se realizará un recital en honor a Pilar Fernández Labrador, en colaboración con la Asociación cultural Homero.

Las exposiciones completan la oferta cultural del segundo trimestre de 2026. En el Centro de arte contemporáneo, DA2, se inaugurarán cinco nuevas exposiciones entre los meses de abril y junio.