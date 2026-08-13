El Ayuntamiento de Salamanca se suma al envío de ayuda humanitaria a Colombia con una contribución de 10.000 euros

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca se ha sumado al envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto que ha afectado a este país hispanoamericano.

El Consistorio pretende, de esta manera, paliar los efectos provocados y prestar atención a las necesidades de la población a través de una contribución de 10.000 euros, que, como en ocasiones anteriores, serán canalizados a través de Cruz Roja con la finalidad de incorporarse a un envío de ayuda humanitaria, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Además, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará desde hoy y hasta el domingo con los colores de la bandera colombiana como símbolo de solidaridad, en memoria de las personas fallecidas, en apoyo a sus familias y amigos, en la confianza de la pronta localización de quienes se hallan desaparecidos y en solidaridad a cuantos han perdido sus hogares por efecto del terremoto.