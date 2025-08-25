El Ayuntamiento de Salamanca trata de evitar accidentes con la nueva campaña, 'No ganes tiempo, gana seguridad'

El concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina, ante uno de los paneles de la nueva campaña de seguridad vial. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la campaña 'No ganes tiempo, gana seguridad' para "concienciar a conductores y peatones sobre el uso responsable de las vías, así como promover un entorno seguro en las mismas y evitar accidentes".

El concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina, ha presentado una iniciativa tiene como finalidad "concienciar a la ciudadanía salmantina sobre determinadas conductas causantes de accidentes, con la finalidad de invitar a la reflexión, adoptando comportamientos correctos en las vías, que deriven en su reducción", además de recordar "pautas y comportamientos que garantizan la seguridad en los desplazamientos".

Para lograr este objetivo se han implementado varias medidas, que tienen el propósito de actuar en diferentes ámbitos de la seguridad vial, como son los usuarios, las vías y los vehículos. Para ello, se mostrarán mensajes informativos y de concienciación en las pantallas de tráfico instaladas en la ciudad y en los autobuses urbanos.

Cada mes se destinará a un tema en concreto relacionado con las principales causas de siniestralidad. Durante este mes de agosto y el mes de septiembre, como ha indicado Molina, la campaña irá dirigida a los peatones con cuestiones como el cruce seguro en las vías, o el respeto a las normas viales.

El uso del cinturón será el tema protagonista de la campaña en el mes de octubre. En este caso, se insistirá en cuestiones como el fomento de su uso, su incidencia positiva en caso de accidente y como elemento de seguridad pasiva.

En el mes de noviembre se tratará sobre los VMP. Para ello, se trabajará en aspectos como la visibilidad, el respeto a las normas de circulación, el uso de medios de protección personal y lugares seguros de circulación. El mes de diciembre tendrá el alcohol como protagonista y se abordarán cuestiones como el conocimiento de las tasas, la pérdida de condiciones para la circulación, el aumento de número de accidentes o su afectación al volante.

Un mes más tarde, en enero, el tema será el uso del móvil al volante y se insistirá en el cumplimiento de la norma, o su incidencia en accidentes y su gravedad. Por su parte, febrero estará dedicado a la velocidad.

En este caso se perseguirán objetivos como el respeto a los límites de las vías o evitar riesgos por exceso de velocidad. Finalmente, en el mes de marzo el tema principal estará enfocado a las motocicletas, y se abordarán cuestiones como el respeto a las normas de circulación, la conducción negligente, el uso de medios de protección personal o la velocidad.

Esta campaña de concienciación culminará en el mes de abril, en el que las bicicletas serán las protagonistas y el enfoque irá dirigido a la visibilidad, el respeto a las normas de circulación, el uso de medios de protección personal y lugares seguros de circulación.

Molina ha recordado que los cambios en la sociedad han implicado distintas circunstancias, como pueden ser pues que los vehículos son cada vez más tecnológicos "y eso puede generar también más distracciones" o también que los propios peatones "tienen a lo mejor un exceso de confianza".

Este es uno de los motivos por el que el edil ha señalado que se hacen este tipo de campañas "para evitar ese tipo de comportamientos o la falta de atención". Molina ha finalizado recordando que en los accidentes "los errores pueden ser más humanos que técnicos" y de lo que se trata al final con la información de esta campaña es "facilitar y minimizar al máximo ese error humano que puede haber".