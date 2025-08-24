El Ayuntamiento de Segovia acomete desde este lunes obras de limpieza de restos de arbolado en el río Eresma

Los trabajos comenzarán este lunes y se completarán con la reparación provisional de la pasarela a la altura de la fábrica de Borra

SEGOVIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia llevará a cabo desde este lunes, 25 de agosto, trabajos para la retirada de arbolado y otros restos vegetales en el cauce del río Eresma a su paso por la ciudad.

Concretamente, la zona de actuación es la incluida entre la fábrica de Borra, en el barrio de San Lorenzo y el puente de la Fuencisla, en San Marcos, según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos trabajos se acometen en este momento por ser la época del año en la que el nivel del agua del río es más bajo, lo que facilita la actuación y reduce las molestias.

No obstante, para la ejecución será necesario el uso de maquinaria pesada en algunos de los tramos del cauce. Los mismos trabajos permitirán realizar arreglos provisionales en la pasarela sobre el río, a la altura de la fábrica de Borra, por la existencia de tablones levantados y otros desperfectos.

Sin embargo, está previsto que en breve se lleve a cabo una actuación integral en dicho puente. Los trabajos que se inician este lunes se van a llevar a cabo por la empresa Skilnal, en coordinación con el Centro Especial de Empleo 'La unidad especial', cuyos trabajadores se encargan habitualmente del mantenimiento de los valles del Eresma y el Clamores. Las obras tienen un presupuesto de 8.000 euros.