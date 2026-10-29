Ayuntamiento de Segovia amplia las zonas de aparcamiento y refueza los servicios turísticos durante el puente

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha preparado un dispositivo especial con motivo del puente de Todos los Santos para facilitar la movilidad, mejorar la organización de los desplazamientos y reforzar la atención a los visitantes que se acerquen a la ciudad durante este puente de Todos los Santos.

Así, el Consistorio ampliará las alternativas de estacionamiento, la regulación del tráfico en el entorno del cementerio municipal y el refuerzo de los servicios turísticos, ante el previsible incremento de desplazamientos y visitas.

Para garantizar una mejor organización de los accesos al cementerio, desde este viernes, 30 de octubre, a partir de las 16.00 horas, y hasta el domingo 1 de noviembre, a las 20.00 horas, no estará permitido estacionar en la calle Santo Ángel de la Guarda. Como alternativa, se habilitará una zona de aparcamiento en el área de las Calaveras, junto a la pista polideportiva Las Arenas.

Asimismo, se permitirá el acceso de vehículos hasta la entrada del cementerio para dejar pasajeros, especialmente personas mayores y personas con movilidad reducida. La Policía Local autorizará el estacionamiento durante un máximo de 20 minutos frente a la capilla de esta instalación municipal.

Por otro lado, y con el objetivo de dar respuesta al posible aumento de vehículos, el Ayuntamiento habilitará desde este viernes y hasta el día 2 de noviembre el aparcamiento de la Zona Espacio Intermodal.

Esta medida se suma a los estacionamientos municipales y privados que ya se encuentran operativos en la ciudad y permitirá ampliar las opciones disponibles para residentes y visitantes.

En cuanto a la atención turística, la ciudad reforzará sus servicios para dar respuesta al aumento previsto de visitantes y entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, los espacios museísticos y los puntos de información turística abrirán, con carácter general, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Como excepciones, el punto de información de la estación del AVE y el situado en la Muralla atenderán al público de 10.00 a 14.00 horas, mientras que la Colección de Títeres Francisco Peralta abrirá de 10.30 a 15.00 horas y de 15.30 a 17.00 horas.

La programación turística incluirá también un refuerzo de la visita guiada Patrimonio de la Humanidad con Catedral el domingo 1 de noviembre. La Casa de la Moneda mantendrá sus visitas guiadas todos los días a las 12.00 y a las 16.30 horas, mientras que la visita guiada a la Judería se llevará a cabo a las 13.00 horas y la Casa-Museo de Antonio Machado podrá visitarse a las 10.00 horas.