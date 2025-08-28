El Ayuntamiento de Segovia aprueba por un millón la contratación del proyecto para iluminación artística del Acueducto

SEGOVIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Segovia ha aprobado en su reunión ordinaria semanal la contratación del proyecto de iluminación artística del Acueducto, con un presupuesto que sobrepasa el millón de euros y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto renovará la iluminación del monumento con tecnología más moderna, eficiente y con ahorro energético.

Otro proceso de contratación aprobado en la sesión ha sido la contratación, por un periodo de dos años, del suministro de gasóleo de calefacción destinado a colegios y edificios municipales, por un importe que asciende a 340.000 euros.

También se ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación Profesional de Radio Taxi para garantizar las necesidades de movilidad de los ciudadanos y asegurar la seguridad y calidad del servicio. Este acuerdo está dotado con 15.000 euros y ayudará a mantener el sistema de localización y el Centro de Recepción de Alarmas, asegurando la atención las 24 horas del día.

Otro acuerdo aprobado ha sido el aumento en 10.000 euros para la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro para actividades y proyectos en materia de acción social y promoción de la salud. Con la modificación, la cantidad reservada para esta convocatoria pasa de 100.000 a 110.000 euros.

En el área de personal se ha dado el visto bueno al nombramiento como funcionarios de tres porteros de colegio y cuatro administrativos de administración general. En urbanismo se ha dado luz verde a varias licencias de obras: la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Rosario, en el barrio de San Lorenzo; el derribo de una edificación en Fuentemilanos, y una tercera para edificar una vivienda unifamiliar en Madrona.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del suministro de dos licencias de software de copias de seguridad para los servidores de datos municipales.