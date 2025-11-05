El Ayuntamiento de Segovia cierra parques y jardines como medida preventiva por las rachas de viento

SEGOVIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha procedido al cierre de los parques y jardines de la ciudad y de los barrios incorporados como medida preventiva ante la nueva situación de alerta meteorológica por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora anunciada por la AEMET.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aconsejado a la población que evite pasar por zonas arboladas para reducir en lo posible cualquier riesgo y ha recomendado también alejarse de fachadas y de estructuras que puedan ser objeto de derribo por el viento.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Segovia ha pedido comprensión ante las decisiones adoptadas por esta situación y ha precisado que las medidas preventivas se mantendrán hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Las mismas fuentes municipales han insistido en pedir a los ciudadanos que extremen las precauciones.