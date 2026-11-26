El Alcalde De Segovia, José Mazarías, En La Rueda De Prensa Posterior A La Junta De Gobierno. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que la avenida Padre Claret se cortará al tráfico en sentido ascendente desde el próximo lunes, 30 de noviembre, y durante una semana para reparar los baches con un 'mortero elástico'.

Mazarías ha informado al respecto tras la Junta de Gobierno ordinaria semanal, en la comparecencia habitual ante los medios de comunicación locales.

Según ha relatado, el corte de Padre Claret afectará únicamente a la subida desde el Acueducto, de modo que el tráfico ascendente se desviará por la Vía Roma y la calle San Gabriel, mientras que la bajada se mantendrá con normalidad.

Los trabajos los ejecutará la empresa concesionaria, Telparc, en coordinación con los técnicos municipales de Obras, y se prolongarán entre el próximo lunes y el viernes 4 de diciembre.

La avenida volverá a estar abierta en ambas direcciones justo antes del puente de la Constitución, periodo de gran afluencia de visitantes a la ciudad.

Mazarías ha precisado que se trata de "la segunda reparación parcial de carácter experimental" en pocas semanas ya que la primera se hizo con distintos tipos de mortero que "no funcionaron como se esperaba". Así, la nueva se llevará a cabo con un compuesto propuesto por los técnicos, denominado 'mortero elástico'.

Será una actuación provisional, previa a la obra integral que la concesionaria tiene comprometida para acabar de forma definitiva con los baches y los hundimientos. El alcalde ha señalado que esta intervención forma parte de los acuerdos alcanzados con Telparc para que se encargue del mantenimiento de la avenida.

DEUDA EN LA CAFETERÍA DE LA CASA DE LA MONEDA

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha acordado negar la prórroga del contrato de la cafetería-restaurante de la Casa de la Moneda, cuya vigencia finalizaba el 18 de enero de 2027, por causa imputable al contratista, al incurrir en varios meses de impago del alquiler.

La empresa dispone ahora de diez días naturales para presentar alegaciones y, una vez concluido el contrato, las instalaciones revertirán al Ayuntamiento, que recuperará su disponibilidad.

El alcalde ha explicado que la deuda es importante porque incluye no solo la renta mensual, sino "también los suministros", ya que el contrato establece que "la luz, el agua y la energía los paga el Ayuntamiento".

Según ha detallado, "se pactó un calendario de pagos que la empresa no ha cumplido" y la situación se arrastra "desde antes de 2023".

Mazarías ha adelantado que ya se redacta el nuevo pliego de prescripciones técnicas para licitar cuanto antes, mediante concesión y con obligaciones claras para el adjudicatario.

También ha advertido que el restaurante "permanecerá cerrado durante un tiempo", por los plazos administrativos para todos los trámites.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la modificación del contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento del vertedero sellado, tras la reclamación presentada por FCC Medio Ambiente.

Mazarías ha atribuido el origen del problema a gobiernos anteriores: se tardó casi 18 meses en adjudicar un contrato licitado en 2020, lo que alteró los precios ofertados, y el Ayuntamiento tardó cerca de dos años en poner a disposición de la empresa la parcela de la estación de gas.

El Consistorio ha estimado parcialmente las peticiones de la empresa, ha aceptado dos de ellas y ha desestimado el resto, en especial las relativas a costes financieros.

De este modo, abonará en diciembre, en un pago único, unos 205.000 euros por el mantenimiento y el alquiler de vehículos, y el canon del servicio aumentará en algo más de 44.200 euros hasta agosto de 2030.

El alcalde ha subrayado que la primera petición de reequilibrio entre FCC y el Ayuntamiento se presentó en abril de 2023 (antes de las elecciones locales en las que se produjo el cambio de partido en el gobierno local), y que el gobierno anterior "no hizo nada".

Por otra parte, el Ejecutivo local ha aprobado la prórroga de un año del contrato de limpieza de colegios, dependencias municipales e instalaciones deportivas, por casi 1,97 millones de euros. Ese contrato caducó en julio de 2022 y se adjudicó en 2024, según ha recordado Mazarías.

En materia de transporte urbano, la liquidación del sexto año, entre abril de 2024 y marzo de 2025, arroja 4.315,85 euros a favor del Ayuntamiento, que deberá abonar la concesionaria, Avanza. Mazarías ha afirmado que "es la primera vez que ocurre" y que la siguiente será también favorable, "con una cantidad mayor".

Entre otros asuntos, la Junta ha justificado subvenciones a asociaciones vecinales, culturales y sociales, ha autorizado tres rodajes en la antigua cárcel y ha aprobado una aportación de 77.940,90 euros a la entidad local menor de Revenga. También ha aprobado modificaciones presupuestarias para el servicio de Bomberos, que suman 31.524 euros.