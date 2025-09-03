El Ayuntamiento de Segovia firma convenio con AFA para gastos de mantenimiento del Centro de Familiares de Alzheimer

La gerente de AFA Segovia, Anabel de Pedro (izda), la presidenta de AFA, Isabel Miranda, el alcalde Mazarías y l aconcejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Isabel Miranda, han firmado el convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento concede una ayuda directa de 25.000 euros a la entidad destinada a sufragar los gastos de mantenimiento del centro de atención especializada que AFA gestiona en el barrio de Nueva Segovia.

El centro se ocupa de la terapia a personas con Alzheimer y otras demencias, así como del apoyo integral a sus familiares. Para el Ayuntamiento, este centro es un recurso de utilidad pública y de interés general, motivo por el cual justifica la concesión de esta ayuda finalista destinada a cubrir gastos ordinarios de funcionamiento como seguros, mantenimiento de sistemas de alarma y telecomunicaciones, suministros eléctricos, calefacción y limpieza, entre otros.

El convenio fue aprobado por la Junta de Gobierno local el pasado 21 de agosto, y tras su firma, se liberará de manera inmediata el 60 por ciento de la ayuda, 15.000 euros, quedando pendiente un segundo pago de 10.000 euros.

En el acto de la firma han estado presentes la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, y la gerente de AFA Segovia, Anabel de Pedro.