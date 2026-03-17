Ayuntamiento de Segovia impulsa el talento universitario con premios a los mejores TFG y TFM centrados en la ciudad

El concejal Sergio Calleja. - SEGOVIA

SEGOVIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Educación, Juventud y Agenda Urbana, ha puesto en marcha por primera vez la convocatoria de premios a los mejores TFG y TFM presentados durante el curso 2025-2026 en las universidades con sede en la ciudad.

Podrán optar a estos galardones los estudiantes que hayan superado estas asignaturas en la Universidad de Valladolid (Campus María Zambrano), IE Universidad (Campus de Segovia) y el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Segovia.

El objetivo de esta iniciativa es reconocer aquellos trabajos cuya temática esté alineada con los retos de la Agenda Urbana y que tengan como ámbito de estudio o aplicación la ciudad de Segovia, abarcando aspectos como su patrimonio, historia, desarrollo urbano, vida cultural, economía, medio ambiente, sociedad o desafíos de futuro, explica el Consistorio a través de un comunicado.

"Queremos que Segovia sea laboratorio, inspiración y punto de partida para el conocimiento", ha asegurado el concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja, quien ha subrayado que esta convocatoria busca invitar a los estudiantes universitarios a mirar la ciudad "con ojos curiosos, críticos y creativos, a convertir sus preguntas en investigación y sus investigaciones en propuestas que ayuden a comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos ir". "Porque una ciudad también se construye con ideas", ha añadido.

La convocatoria consta de dos categorías: Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM). Cada una de ellas contempla un primer premio de 1.000 euros y un accésit de 500 euros. El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

Las bases con toda la información, procedimiento y criterios de evaluación se encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento de Segovia.