El Ayuntamiento de Segovia inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto a José María Ruiz

Archivo - La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto al presidente de la Asociación para la promoción del cochinillo de Segovia (Procose), el hostelero José María Ruiz - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el expediente de honores y distinciones para la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad al hostelero José María Ruiz Benito, fundadador del Restaurante José María.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Consistoria ha subrayado que Ruiz Benito es "uno de los empresarios más influyentes y queridos de la ciudad", y ha destacado que su trabajo ha "contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional".

Asimismo, ha puesto en valor que el hostelero ha sabido "combinar tradición e innovación" y que su grupo empresarial se ha convertido en "motor de empleo y desarrollo local", así como su labor como presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (PROCOSE) y la creación de la Marca de Garantía 'Cochinillo de Segovia'.

En cumplimiento del Reglamento de Protocolo, Honores, Distinciones y Ceremonial del Ayuntamiento de Segovia, se abre ahora un plazo de 15 días hábiles para que entidades y particulares puedan presentar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas respecto a este procedimiento.

El expediente estará disponible para consulta pública en el Servicio de Personal y Organización del Ayuntamiento de Segovia, mientras las alegaciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.