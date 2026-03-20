Ayuntamiento Segovia organiza una jornada sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial

SEGOVIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha organizado una jornada bajo el título 'Convivencia Digital, Inteligencia Artificial', que debatirá cómo convivir con la tecnología de forma ética, responsable y saludable.

La jornada se celebra en el edificio CIDE, el martes 24 de marzo, de 9.00 a 14.00, con inscripción gratuita, y quiere abordar con el público el impacto de la digitalización en la vida cotidiana: cómo está transformando la manera de trabajar, de informarse y de relacionarse, pero también qué papel juegan la inteligencia artificial, los algoritmos y las redes sociales en la toma de decisiones y en la formación de la opinión pública.

El programa se articula en mesas redondas con participación de expertos del ámbito digital. Entre los ponentes confirmados figuran el especialista en inteligencia artificial aplicada a la comunicación y el marketing, Alberto Sesma Mendía; la directora de Marketing Europa en AIR, con trayectoria en empresas como P&G y Kellogg's, Tatiana Cortés; el abogado especializado en derecho digital, Álvaro Porras; el experto en integración de inteligencia artificial y competencias digitales, Carlos Girón Lozano; la doctora en Ciencias Económicas, Virginia Cabrera, y la experta en innovación y bienestar digital, Carmen LLopis.

La actividad se enmarca en el proyecto 'VENCEJO(D)S, una agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia', impulsado por el Ayuntamiento con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El proyecto contempla el desarrollo de diversas actividades hasta mayo de 2026, con el objetivo de consolidar Segovia como una ciudad más sostenible, habitable y saludable.

Los interesados en asistir pueden consultar más información e inscribirse a través de la página web del proyecto Vencejos, accesible desde el apartado de Agenda Urbana y Fondos Europeos de la web municipal, www.segovia.es.