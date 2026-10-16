El Ayuntamiento de Soria acerca la información municipal con un nueva web renovada y adaptada a dispositivos móviles

El concejal de Modernización, Goyo García, presenta la nueva web del Ayuntamiento de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria acerca la información municipal a los ciudadanos, más renovada y adaptada a los dispositivos móviles con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información, los servicios y los trámites municipales mediante una herramienta más atractiva, sencilla, accesible e intuitiva.

El concejal de Modernización del Ayuntamiento de Soria, Goyo García, ha presentado este viernes la nueva página web institucional -- www.soria.es-- que sustituye a una plataforma con nueve años de antigüedad y apuesta por una organización más clara de los contenidos, una navegación más ágil y una presentación visual actualizada.

Una de sus principales novedades es su diseño adaptable o responsive, que permite consultar la información y utilizar sus funcionalidades desde ordenadores, teléfonos móviles y tabletas, con una visualización ajustada a las características de cada dispositivo y también mejora la accesibilidad Goyo García ha apuntado que la nueva herramienta no conlleva un gasto adicional al Ayuntamiento, ya que forma parte del contrato que tiene suscrito con la empresa soriana ITS Soria, responsable de la actualización del sistema.

El departamento de informática y comunicación se han encargado de la adaptación de los contenidos.

El concejal ha incidido en que se trata de una acción necesaria para "la modernización digital municipal", ya que el objetivo es "facilitar la información y los trámites a los usuarios".

Así, se ha referido a una página "más atractiva, accesible, sencilla y con tecnología 'responsive'", que permite la adaptación del contenido de la pantalla del ordenador al del móvil o tablet.

García ha destacado que está traducida al inglés y francés, lo que permitirá llegar a más usuarios. Su lanzamiento se produce este viernes, aunque seguirá siendo modificada en los próximos días.

"Crearemos un apartado de preguntas frecuentes y la dotaremos de Inteligencia Artificial para hacer más fáciles los trámites", ha matizado el concejal.

Asimismo, ha comprometido la renovación de la web de deportes, así como la dotación para este servicio de una App.