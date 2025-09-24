El Ayuntamiento de Soria acercará la micología a la ciudad con una exposición de 50 especies reproducidas a tamaño real

La concejal de Turismo, Yolanda Santos, y el artista de Rioseco Santiago González, conocido como 'Bongui', presentan las réplicas de las especies micológicas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria acercará a vecinos y visitantes la micológica de la provincia a través de una exposición que incluye la réplica a tamaño real de 50 especies de setas, además de modelos de gran formato de las variedades "más buscadas" en los montes sorianos.

La concejal de Turismo, Yolanda Santos, y el artista Santiago González, conocido como 'Bongui', han presentado esta colección, elaborada en poliestireno --un material ligero y fácil de manejar--, con setas de distintos tamaños, así como su evolución en los montes.

En ese marco, el artesano ha dedicado cerca de ocho meses a la realización de estas piezas, que están diseñadas para ser montadas y desmontadas, lo que las hace "muy versátiles". Una de ellas, de dos metros de altura, está concebida como una pequeña "casita" con puerta para que los niños puedan entrar.

El objetivo, según la edil, es mostrar la diversidad micológica en un formato educativo y divulgativo que complemente la experiencia de quienes visitan la ciudad. La exposición, que se inaugurará en otoño en un espacio municipal aún por concretar, contará con especies comestibles y no comestibles, y sus fases de desarrollo.

En este sentido, Santos ha explicado que esta iniciativa forma parte del proyecto 'Mycotur', financiado en parte con una subvención destinada a infraestructuras turísticas vinculadas a la micología y que, en este mismo programa, ya se han puesto en marcha la micosenda, un camino con setas pintadas en troncos y los micojuegos instalados en el Pinarcillo.

La propuesta se completará con otras acciones como la edición de una micoguía divulgativa, actividades para controlar el tamaño de las especies recolectadas, una página web con recomendaciones sobre dónde y cómo recoger setas, y experiencias de realidad virtual relacionadas con la micología.