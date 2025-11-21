El Ayuntamiento de Soria adquiere por 302.000 euros el inmueble que completa el Palacio de Alcántara

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, en la Junta de Gobierno Local. - EUROPA PRESS

SORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha adquirido por un importe de 302.805 euros el último inmueble que faltaba para completar el Palacio de Alcántara y que pase a ser de propiedad municipal.

El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ha informado del acuerdo tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, donde se ha dado cuenta de este paso, el último que faltaba para poder utilizar el complejo al completo para fines culturales.

De esta forma, el Consistorio cederá toda la superficie útil al Ministerio de Cultura para que todo el histórico inmueble forme parte, junto al Banco de España, del proyecto del Centro Nacional de Fotografía.

Martínez Mínguez ha agradecido la predisposición final de los propietarios que han entendido que "el Ayuntamiento de Soria está sometido a una regulación que le impide negociar en las mismas condiciones que una empresa privada", en referencia a la imposibilidad de superar las tasaciones de los técnicos.