El Ayuntamiento de Soria y Cesefor renuevan su convenio para apostar por la naturaleza urbana

SORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el director de Cesefor, Pablo Sabín, han renovado el convenio de colaboración cuantificado en 50.000 euros con el que ambas entidades trabajarán "de la mano" para posicionar a Soria como una ciudad "que apuesta por la naturaleza, que permita atraer subvenciones europeas para hacerla más amable al ciudadano".

A través de la colaboración con Cesefor, Soria ha puesto en marcha su plan para adaptarse a la Agenda 2030, lo que ha favorecido la "atracción de importantes fondos europeos" que están cambiando el "aspecto de la ciudad, con un importante aumento de zonas verdes, carriles bicis, pacificación de zonas urbanas, zona de bajas emisiones, y otras medidas que pretenden hacer la vida más agradable a los habitantes".

Entre las actuaciones llevadas a cabo, Martínez no solo ha destacado la Agenda 2030, con su "propia hoja de ruta", también ha puesto el foco en el próximo proyecto, conocido como Visor Brera, que busca "fortalecer el conocimiento y monitoreo del capital natural de la ciudad mediante tecnología y participación ciudadana".

El alcalde ha asegurado que se trata de "una autoexigencia" que también sumará para la atracción de nuevos fondos europeos, ya que permitirá, a través de datos, "valorar puntos de partida y resultados de las actuaciones que se lleven a cabo en la ciudad".

De esta forma, se realizarán inventarios de aspectos como el arbolado de la ciudad o la fauna, para crear una base de datos que se podrá visualizar con mapas interactivos para facilitar su comprensión. Además, contará con una aplicación capaz de recibir actualizaciones periódicas, en la que los ciudadanos podrán comunicar situaciones concretas que detecten, según ha indicado Sabín.

Sabín también ha adelantado otro proyecto en el que el Ayuntamiento de Soria se va a "apoyar" en Cesefor, por el que la ciudad formará parte de un trabajo piloto denominado 'Treesure', liderado por la Universidad de Florencia, que pretende "identificar el estado de los árboles urbanos desde el punto de vista de la seguridad".