El Ayuntamiento de Soria duplica la inversión en las zonas verdes de la ciudad, que se eleva hasta los casi 2,1 millones

El alcalde de Soria, Javier Antón, tras la Junta de Gobierno Local. - EUROPA PRESS

SORIA, 3 NOV (EUROPA PRESS)

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha explicado el nuevo pliego de mantenimiento de infraestructuras verdes de la ciudad, con un presupuesto anual de 2.087.000 euros, IVA incluido, frente a los aproximadamente 1,1 millones del contrato actual.

Tras la Junta de Gobierno Local, el regidor ha explicado que este aumento permitirá "adaptar el servicio al crecimiento de las superficies verdes, incorporar los nuevos espacios renaturalizados y avanzar hacia un modelo de gestión que combine el cuidado de los jardines tradicionales con criterios ecológicos y de adaptación al cambio climático".

El responsable municipal ha precisado que "es un pliego que exige o ha exigido una revisión importante de lo que había anteriormente, ya que en los últimos tiempos se ha incrementado de manera exponencial las superficies verdes".

El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y contempla una reorganización integral del servicio para atender tanto las zonas verdes consolidadas como los nuevos espacios incorporados al patrimonio municipal.

DOS MODELOS DE MANTENIMIENTO

Una de las principales novedades es la diferenciación entre dos grandes ámbitos de gestión. La zona 1, correspondiente a la jardinería urbana ornamental, comprende los parques históricos, plazas, jardines tradicionales y arbolado viario. En estos espacios se mantendrá una gestión intensiva, con especial atención a la poda, la siega, el riego, la reposición de plantas, la limpieza y la seguridad.

La zona 2 incorpora la jardinería pública ecológica, los corredores verdes, los espacios naturalizados y las nuevas infraestructuras ambientales, donde se aplicarán criterios de gestión extensiva, fomento de la biodiversidad y reducción de intervenciones artificiales.

El nuevo pliego amplía significativamente su ámbito territorial para integrar las zonas verdes generadas durante los últimos años como los espacios del proyecto BRERA, los huertos urbanos de Los Royales, corredores ecológicos, jardines de polinizadores, lagunas y patios escolares renaturalizados. También se incluyen actuaciones específicas en los barrios rurales de Las Casas, Pedrajas, Oteruelos y Toledillo, así como en el entorno del polígono industrial de Las Casas, el Bosque Infantil, las márgenes del Duero, el Parque del Castillo y los nuevos espacios recreativos.

Otra novedad relevante es la incorporación de zonas de Valonsadero que no estaban incluidas en el anterior contrato, con necesidades específicas de desbroce y mantenimiento. Igualmente se añaden 11.000 metros cuadrados de las travesías.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

El contrato incorpora por primera vez la planificación de una red de refugios climáticos en los espacios verdes urbanos, con el objetivo de mejorar el confort térmico durante los episodios de calor. Antón ha señalado que el aumento de las temperaturas obliga a revisar la manera de cuidar y planificar los parques, "aprovechando las condiciones existentes y realizando intervenciones progresivas".

Entre las principales obligaciones figuran la reserva anual de un mínimo del cuatro por ciento del presupuesto para reposición de arbolado y especies vegetales, la plantación de 3.000 unidades de flor ornamental al año y la renovación de al menos el 2,5 por ciento de las superficies de pradera. También se contempla la implantación progresiva de alcorques vivos y un mínimo de cinco desbroces anuales en los espacios forestales, barrios rurales y zonas renaturalizadas, con especial atención a la prevención de incendios.

El nuevo contrato garantiza la subrogación de los 20 trabajadores actuales, de acuerdo con la normativa laboral y el convenio aplicable, e incorpora la exigencia de una dirección técnica superior especializada en los ámbitos agronómico o forestal. El incremento del presupuesto permitirá también que las empresas licitadoras dimensionen sus equipos para responder a las nuevas necesidades de mantenimiento y a los periodos de mayor actividad.