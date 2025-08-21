El Ayuntamiento de Soria incorpora a 14 personas a través de dos programas de la Junta

SORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha incorporado a 14 personsa en el marco de las distintas subvenciones dirigidas a los ayuntamientos y a las diputaciones por parte de la Junta, a través de los programas Planiel y Jovel.

De esta forma, se suman a los distintos departamentos municipales diez personas dentro del programa Planiel para desempleados con un técnico de cultura, un agente de igualdad, tres administrativos y cinco peones. Se trata de una ayuda para la realización de obras y servicios de interés general y social por parte de personas desempleadas.

Por otro lado, se ha iniciado la contratación de cuatro jóvenes que se incorporarán durante un año a trabajar en la institución, gracias a la ayuda Jovel 2025 concedida a través del Programa FSE+ Comunidad de Castilla y León 2021-2027, impulsado por la Unión Europea y la Junta de Castilla y León. En este caso, se trata de un administrativo y tres peones.

Esta convocatoria forma parte de las medidas financiadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), destinadas a fomentar la contratación temporal de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El objetivo es "facilitar su acceso al mercado laboral a través de obras y servicios de interés general y social desarrollados por entidades públicas".

Dentro de las contrataciones, Eder García también se ha referido a los recientemente incorporados TAG (Técnicos de la Administración General) y ha recordado que "es clave contar con bolsa dada la movilidad en estas plazas, lo que ha permitido contratar un técnico de planeamiento, otro de gestión tributaria y otro de disciplina urbanística". Paralelamente, se sumará el 25 de agosto al departamento un aparejador, y se espera completar con la finalización de una excedencia.

También se mantiene abierto el plazo de registro de candidaturas a dos plazas de ingeniero técnico industrial e ingeniero superior industrial hasta el 28 de agosto con un proceso que, tras quedar desierto inicialmente, se llevará a cabo por evaluación de méritos.

ESTABILIZACIÓN

En otro orden de cosas, el concejal ha recordado que se "avanza" en la última fase de la estabilización de 20 personas que podrá concluirse en estas semanas, tras la presentación de los reconocimientos médicos y la intención de aprobar en las próximas Juntas de Gobierno la oferta de empleo público de 2025 con once plazas a las que se sumarán las de agentes de la Policía Local y Bomberos.

García ha lamentado que "la parte social, a excepción de UGT, no se haya querido sentar en la mesa de negociación en dos comisiones" y, por otro lado, ha agradecido las aportaciones de los grupos en la comisión "corrigiendo errores formales y añadiendo la plaza de jefe del parque".

Eder García ha tendido la mano a la parte social. "Se entiende su posición crítica, pero deberían participar y sentarse en la mesa y no bloquear las ofertas por su negativa", ha matizado.