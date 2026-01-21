Ayuntamiento de Soria posiciona Valonsadero como escenario para ver el eclipse "en primera fila"

SORIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria buscará en Fitur posicionar a la ciudad de Soria de cara al "evento astronómico del siglo", como es el eclipse del 12 de agosto, donde apuesta por el monte Valonsadero para acoger a 30.000 espectadores.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha indicado que las reservas de los hoteles "ya apuntan al lleno que registrará la provincia". Santos ha apelado a seguir preparando a la ciudad de cara a "atraer visitantes que lleguen por el eclipse, y después quieran volver por la impresión causada".

La propia Yolanda Santos contará con una intervención de 15 minutos el viernes 23 de enero en Fitur, a las 13.20 horas, donde se visualizará un vídeo promocional y se mostrará el logotipo escogido para la fecha bajo el lema 'Un eclipse en primera fila'.

Santos ha destacado que los "cielos limpios y la naturaleza" permiten a Soria ofrecer "algo diferencial a la hora de seguir un eclipse que podrá verse en más zonas de España". "En Fitur se repartirá una tarjeta de invitación a ver el eclipse en primera fila desde Soria", ha apostillado.

Por otro lado, Santos ha destacado el reto de que la ciudad se prepare para el acontecimiento. La concejal ha avanzado que se ha creado un grupo de trabajo con varios departamentos del Ayuntamiento que abordarán el turismo, la hostelería, la seguridad, las comunicaciones, los aparcamientos o los emplazamientos para verlo.

En este sentido, ha explicado que agentes medioambientales han marcado un mapa en el monte Valonsadero con puntos desde los que podrá verse con garantías, y donde habrá capacidad de visionado para 30.000 espectadores.

Santos ha valorado preparar un dispositivo de aparcamientos, lanzaderas de autobuses y otros servicios para el evento, incluso con organización de otras actividades, ya que por la noche se espera lluvia de estrellas sin luna. Paralelamente se va a realizar formación a los hosteleros y formación a voluntarios, con charlas de astronomía o primeros auxilios.