El Ayuntamiento de Soria se suma al operativo de incendios con una dotación en Ponferrada (León)

SORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro bomberos del Parque de Soria se han desplazado a la localidad de Ponferrada (León) para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a la comarca de El Bierzo.

El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, puso a disposición de la Junta los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios para sumarse al operativo y prestar un relevo a los procedentes de Salamanca después de muchos días de intensa lucha contra el fuego en distintos puntos de la Comunidad.

El equipo viaja con una Bomba Urbana Pesada y tendrá su base operativa en Ponferrada, donde trabajará en turnos coordinados con efectivos del Parque de Bomberos de Salamanca. La misión principal de los bomberos sorianos será la defensa de poblaciones y la actuación en caso de que el fuego rebase las líneas de contención establecidas.

Está previsto que permanezcan en la zona hasta el viernes, momento en el que se producirá un relevo con otros cuatro bomberos de Soria para garantizar así la continuidad del apoyo en las tareas de extinción.

El Ayuntamiento ha recordado que, con motivo de la catástrofe de la dana, también acudió un equipo de bomberos profesionales de Soria en coordinación con el Consorcio de Bomberos de la Generalitat Valenciana con numerosos medios y nueve efectivos. También hubo presencia de efectivos del parque de Soria en la isla de La Palma durante la explosión del volcán y es habitual su voluntariado en distintos sitios donde la presencia de bomberos profesionales es importante.