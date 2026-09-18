El Ayuntamiento de Tordesillas abre expediente informativo tras las ausencias de Policía Local en fiestas

TORDESILLAS (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tordesillas ha decidido iniciar un expediente informativo para determinar qué ha ocurrido durante las Fiestas de la Peña 2026 en relación con la falta de prestación de determinados servicios extraordinarios previamente comunicados por la Policía Local.

Con este procedimiento, el Consistorio ha asegurado que busca conocer las circunstancias que han provocado esta situación anómala y, en su caso, exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias, jurídicas o penales que pudieran corresponder. Asimismo, la institución, a través de un comunicado recogido por Europa Press, aclara que no cuestiona el derecho a la baja médica ni pretende valorar situaciones sanitarias, sino evaluar los aspectos organizativos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tordesillas ha negado de manera explícita la existencia de problemas económicos o de impago respecto a los servicios ordinarios y extraordinarios de los agentes. En este sentido, la administración municipal ha afirmado que se encuentra al día en todas sus obligaciones financieras y que la ausencia de efectivos no responde a motivos de índole económica.

Asimismo, desde el Consistorio se ha puesto de manifiesto el compromiso mantenido en los últimos años con el área de seguridad ciudadana. La institución ha destacado que la localidad cuenta en la actualidad con la plantilla de Policía Local más amplia de su historia, integrada por 14 efectivos, a lo que se suma la puesta en marcha de una nueva comisaría y la inversión en nuevos medios y equipamiento para el cuerpo.

Ante la falta de agentes municipales durante los festejos, las funciones de seguridad ciudadana, vigilancia y mantenimiento del orden público han sido asumidas y reforzadas por la Guardia Civil. Por su parte, Protección Civil ha prestado labores de atención y asistencia con el apoyo de las agrupaciones de Arroyo de la Encomienda, Olmedo y La Cistérniga, sumándose además la colaboración de Cruz Roja, servicios de emergencia y seguridad privada. Igualmente, se gestionó la cesión de agentes con otros municipios como Toro, Medina del Campo o Arroyo de la Encomienda, si bien no se pudo concretar por falta de voluntarios.

Finalmente, el Ayuntamiento de Tordesillas ha trasmitido su agradecimiento a los vecinos, jóvenes, trabajadores municipales y fuerzas de seguridad por su comportamiento y colaboración durante la celebración de los festejos.

De este modo, la institución ha concluido que el operativo coordinado ha permitido desarrollar las Fiestas de la Peña con normalidad y sin incidentes relevantes, al tiempo que ha reiterado su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos a través del expediente.