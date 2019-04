El Ayuntamiento de Valladolid acercará una parada de autobús a los Talleres e impulsará la mejora del acceso peatonal

Publicado 16/04/2019 14:38:10 CET

El Ayuntamiento de Valladolid se ha comprometido con el Comité de Empresa de Renfe a mejorar las condiciones de los accesos peatonales y de autobús al nuevo complejo de Talleres y trasladará a Auvasa la propuesta de aproximar una parada, impulsará con la SVAV la construcción de una acera y ampliación de la iluminación en el vial que da entrada y modificará las frecuencias de los semáforos.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento, Manuel Saravia, tras mantener una reunión con los representantes del Comité de Empresa provincial de Renfe, en la que también han participado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y los concejales de Medio Ambiente, María Sánchez; y Seguridad y Movilidad, Luis Vélez.

El presidente del Comité de Empresa, Virgilio Herrera, ha explicado que han trasladado al equipo de Gobierno problemas que ya se habían planteado anteriormente, sobre todo en los accesos y el transporte, ya que ha recalcado que serán unos 700 trabajadores que saldrán "todos a la vez" y, por el momento, tendrán horario de 7.00 a 15.00 horas.

Manuel Saravia ha explicado que el Ayuntamiento se ha comprometido a mejorar la capacidad de acceso, en primer lugar facilitar el tránsito peatonal seguro, modificar los semáforos para que en las horas punta haya más capacidad de salida, y mejorar el servicio de Auvasa a este complejo.

Así, el Consistorio va a trasladar a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) la necesidad de ejecutar la obra para la acera en el vial de acceso desde la carretera de Soria y llevar el alumbrado hasta el final.

Además, se va a plantear a la empresa municipal Auvasa que estudie la mejora de la conexión de autobús, posiblemente con la prolongación del recorrido de la línea 18, que actualmente tiene parada en la rotonda de la carretera de Soria y que podría incorporar otra en un cruce más próximo al complejo.

También se ha hablado, según Saravia, de instar a Renfe a que estudie la posibilidad de que los horarios de salida de la plantilla sean escalonados, para "que no sean 500 ó 600 vehículos a la vez" y se distribuyan a lo largo de media hora.

Además, se propondrá a la empresa que mantenga durante un tiempo, "al menos hasta que la nueva acera esté disponible", los autobuses que va a poner en marcha entre los talleres viejos y los nuevos.

Virgilio Herrera ha destacado las "buenas palabras" del equipo de Gobierno y ha apuntado que "van a forzar dentro de sus posibilidades" e intentarán actuar y proponer en la SVAV la mejora del transporte y la ejecución de obras "sencillas" como la acera.

En todo caso, Herrera ha recalcado que el acceso por carretera actual es "un camino de coches" por el que no se puede acceder "ni andando ni en bicicleta", pero ha reconocido que "hay que quedarse" con ello e intentar mejorarlo, pues ha reconocido que no es posible ejecutar un vial desde la VA-30 ya que estaría a menos de 1,5 kilómetros que la salida de La Cistérniga.

Además, Virgilio Herrera ha advertido de que cuando se formalice el traslado de la plantilla a los nuevos talleres se encontrarán con "muchos problemas internos", pues considera que las instalaciones "no se han pensado para los trabajadores" y no están "acorde con lo que deberían ser" en cuestiones como los vestuarios o el comedor. En todo caso, hasta que no estén allí no podrán iniciar las acciones que consideren oportunas.