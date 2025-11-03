El Ayuntamiento de Valladolid adjudica Vallatarde y Vallanoche para los dos próximos años por 540.000 euros, un 2,6% más

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado el contrato del programa de ocio alternativo Vallatarde y Vallanoche destinado a la juventud vallisoletana para el periodo comprendido entre 2026 y 2028 por un importe de 540.530 euros, lo que supone un incremento anual de más de un 2,6 por ciento.

El servicio se ha adjudicado a la empresa Allende Actividades S.L. por un importe anual de 183.700 euros (IVA incluido), lo que supone un coste total de 540.530 euros para el período comprendido entre el 22 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.

El contrato contempla la posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta el 31 de diciembre de 2030, y está cofinanciado por la convocatoria del Plan Nacional sobre Drogas, destinada a ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de adicciones, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

El contrato incluye la programación e implementación de actividades lúdicas, deportivas, culturales y divulgativas que conforman el programa de ocio alternativo Vallanoche y Vallatarde, enmarcado dentro del Plan Municipal de Prevención de Adicciones y del Plan Municipal de Juventud.

Esta iniciativa constituye un recurso esencial del Ayuntamiento de Valladolid en materia de prevención de drogodependencias y promoción de hábitos de vida saludables entre adolescentes y jóvenes, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El programa busca potenciar un ocio creativo, participativo, saludable y ecológico, fomentando la autogestión responsable del tiempo libre y el descubrimiento de nuevas aficiones alejadas del consumo de alcohol y otras drogas.

PROGRAMACIÓN

Vallanoche está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludables y promover la educación en valores, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y tolerancia.

Por su parte, Vallatarde está orientado a adolescentes de 11 a 14 años y trata de favorecer espacios de participación y encuentro donde puedan desarrollar habilidades personales, sociales y de comunicación, contribuyendo también a la prevención inespecífica de adicciones.

Las actividades se desarrollarán, principalmente, en horario de 20.00 a 23.00 horas distribuidas por distintos centros cívicos, espacios jóvenes e instalaciones deportivas de la ciudad.

En concreto, las actividades serán lúdicas y culturales como talleres de juegos, cocina, creatividad, robótica y ocio formativo; deportivas como fútbol sala, baloncesto, patinaje, zumba, deportes alternativos (parkour, jugger, danzas urbanas), actividades acuáticas o de orientación, y otras novedosas como escape rooms, paintball, escalada, eventos urbanos o actividades de circo, además de actividades especiales durante el verano, las fiestas patronales y la Navidad.

Todas las actividades deberán incorporar un estudio de accesibilidad para garantizar la participación de personas con diversidad funcional, han añadido las mismas fuentes.

La empresa adjudicataria incorpora diversas mejoras al contrato que pasan por el aumento de 100 horas anuales de actividades adicionales, la realización de cuatro piezas audiovisuales al año para la difusión del programa en redes sociales, la incorporación de actividades preventivas y educativas como talleres anuales sobre violencia hacia la mujer, salud mental y gestión emocional, y una actividad de diseño participativo con implicación directa de la juventud.

Durante el año 2024, el programa desarrolló 439 talleres y actividades culturales y deportivas, con un total de 34.896 participantes, consolidándose como una de las principales ofertas municipales de ocio saludable para la juventud vallisoletana.