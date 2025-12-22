Ayuntamiento de Valladolid aporta una subvención de 10.000 euros para las tareas de ayuda tras el terremoto de Filipinas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de una subvención directa por importe de 10.000 euros a la entidad Arcores España, destinada a apoyar el proyecto 'Ayuda de emergencia a las víctimas del terremoto en Filipinas'.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Valladolid ha destacado que mantiene un firme compromiso con la cooperación al desarrollo y, en situaciones de crisis humanitaria, moviliza ayuda para apoyar a las poblaciones afectadas por desastres naturales que agravan su situación de vulnerabilidad.

El 30 de septiembre de 2025 un terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter sacudió la región de Visayas (Filipinas), lo que provocó decenas de víctimas mortales, miles de personas heridas y dejando a aproximadamente 170.000 familias sin hogar ni acceso a servicios básicos.

Ante esta emergencia, Arcores Filipinas, en coordinación con Arcores España, activó la misión humanitaria 'Tinabangay', orientada a proporcionar atención inmediata y apoyo básico a la población afectada.

La subvención concedida por el Ayuntamiento de Valladolid permitirá desarrollar una intervención humanitaria dirigida a 10.000 familias, con especial atención a las zonas más remotas y a las ciudades de Bogo y Cebú.

Los fondos se destinarán a los gastos previstos en el proyecto, fundamentalmente a la adquisición de suministros de primera necesidad, entre los que se incluyen packs de alimentos, con productos básicos no perecederos para cubrir las necesidades alimentarias de las familias en situación de emergencia.

También se dedicará a galones de agua potable, segura y lista para el consumo, destinada a cubrir las necesidades básicas de hidratación; refugios temporales y esterillas de descanso, con materiales esenciales para la instalación de tiendas de campaña que proporcionen protección y alojamiento provisional; o las denominadas 'Bolsas de Esperanza', que incluyen kits de higiene personal para personas mayores y materiales educativos y recreativos (cuadernos, bolígrafos, lápices y material para actividades artísticas y manualidades) dirigidos a niños y niñas, con el objetivo de promover su bienestar y cuidado.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valladolid subraya que reafirma su "compromiso solidario con las poblaciones más vulnerables y su apoyo a la acción humanitaria internacional ante situaciones de emergencia".