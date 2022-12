El Ayuntamiento de Valladolid aprueba más de dos millones en ayudas de emergencia y prestaciones a familias vulnerables

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de ayudas por importe de 2.201.000 euros con destino a las personas y familias más vulnerables, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Por un lado, se ha aprobado la convocatoria de prestaciones económicas para atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social por 1.700.000 euros. Y a esta línea de ayudas se suma otro medio millón de euros para las familias más vulnerables.

La concejal de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, considera que este acuerdo de la última Junta de Gobierno "confirma el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con las personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de que nadie carezca de los medios materiales más elementales para vivir" y, en consecuencia seguirán apoyando a las familias que más necesidades tengan, con una mirada especial a los menores.

La prestación económica para atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social (1,7 millones de euros) es de carácter esencial, económica, extraordinaria, transitoria y no periódica, dirigida a atender con carácter individualizado situaciones de urgencia de aquellas personas que no pueden hacer frente a gastos específicos derivados de necesidades básicas y que de no ser atendidos pudieran generar situaciones de exclusión social.

Esta prestación tiene por finalidad responder con carácter de urgencia a necesidades básicas ocasionales de una unidad familiar, así como atender, total o parcialmente, de forma temporal, la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos.

EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Por tanto, se conceden a aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales.

Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria de prestaciones de apoyo a familias por una cuantía que asciende a 501.000 euros, con tres modalidades de prestaciones.

En primer lugar, la prestación económica para gastos derivados del cuidado de menores durante su primer año de vida, que es una ayuda económica destinada a conseguir la atención adecuada de las necesidades básicas de alimentación e higiene de menores durante su primer año de vida tiene una dotación de 121.000 euros.

Por su parte, la prestación para financiación de gastos de alimentación para menores en edad escolar, que es una ayuda destinada a conseguir la atención adecuada de las necesidades básicas de alimentación de menores en edad escolar (educación primaria y segundo ciclo de educación infantil) a través del servicio de comedor de su centro educativo, cuando las circunstancias familiares o del menor así lo requieran, cuenta con una dotación de 280.000 euros.

Y, por último, la prestación para financiación de gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles, que es una ayuda que facilita el acceso de menores de tres años a las escuelas, centros y guarderías infantiles, recoge una cuantía de 100.000 euros.