Ayuntamiento de Valladolid aprueba la Oferta Pública de Empleo con 101 de plazas, 56 de turno libre y 45 internas

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles, 13 de julio, la Oferta Pública de Empleo con un total de 101 plazas, 56 de turno libre y 45 internas tanto de personal funcionario (28) como de personal laboral (17) que contribuirán, en este caso, a estabilizar la plantilla del Consistorio vallisoletano "para prestar los mejores

servicios públicos a la ciudadanía".

Según han precisado fuentes municipales, estas 101 plazas se unen a las 335 aprobadas recientemente correspondientes al proceso de estabilización de personal temporal por lo que cuando ambas hayan sido totalmente ejecutadas se habrán convocado 436 plazas de la plantilla municipal.

De este modo, la oferta ordinaria de empleo público de 2022 permitirá a la Corporación municipal "seguir avanzando en su apuesta por el empleo público y la cobertura de la plantilla del Ayuntamiento para poder prestar un servicio público de calidad a los ciudadanos de Valladolid", han significado las mismas fuentes.

El total de plazas ofertadas en el turno libre es el resultado de "exprimir al máximo" las tasas de reposición contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y para determinar las plazas concretas se han tratado de potenciar los servicios generales (técnicos de Administración General, técnicos medios, administrativos y auxiliares administrativos) y los servicios técnicos especializados (ingeniero industrial, técnico superior en Medicina, técnicos superiores en Sistemas y Tecnologías de la Información, arquitectos, ingeniero técnico de obras públicas, mecánicos, oficiales específicos de fontanería, carpintería, pintores o de pavimentación) tras analizar las vacantes existentes o las plazas incluidas en ofertas anteriores.

Y en cuanto al apartado de la promoción interna la Oferta contiene 45 plazas dentro de la apuesta por la promoción profesional de los empleados públicos del Ayuntamiento que ha supuesto la inclusión desde el año 2016 de un total de 425 plazas dentro de esta modalidad.

Con la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de 2022 el número de plazas creadas en el Ayuntamiento de Valladolid desde 2015 asciende a 1.491, de las que 797 son de turno libre por lo que corresponden a oposiciones a las que se puede presentar "cualquier ciudadano".

Por último y según precisan las mismas fuentes, al igual que ocurrió con la oferta extraordinaria de estabilización, la oferta ordinaria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno tras haber sido negociada y aprobada por los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Valladolid.

LEJOS DE LAS CIFRAS DE 2008

En este sentido, el alcalde Óscar Puente ha asegurado que no comparte "en absoluto" el discurso que hay contra el "empleo público". "Alguno dirá que lo único que estamos haciendo es incrementando el empleo público --en refeencia a las 1.500 plazas, cerca de 800 de turno libre--, pero en realidad seguimos teniendo, unos 500 menos en el Ayuntamiento que en 2008. La legislación, hasta ahora, lo único que nos ha permitido es cubrir una parte de las bajas que se producen por jubilación, de manera que seguimos necesitando más", ha adevertido.

Al hilo de estas palabras, el regidor ha incidido en que se está "muy lejos" de las cifras de empleados públicos que había antes de la crisis inmobiliaria y de la media europea de funcionarios por habitante de los países del entorno.

Un argumento que le ha dado pie para hacer un alegato a favor de la importancia de estos puestos de trabajo. "Ahora hay una actividad económica frenética en Valladolid que demanda la concesión de licencias en todo tipo de actividades. Hablamos desde lo cotidiano, como son las terrazas, hasta las licencias de construcción de edificios. Para eso hace falta empleados públicos, para que corramos con las licencias, como con la de Switch Mobility, por ejemplo", ha explicado.

De ahí que haya insistido en que no hay "empleados públicos suficients" para darle a la actividad privada el ritmo que requiere. "Tenemos que concienciarnos de que el empleo público no sólo es bueno para los servicios públicos, también lo es porque dinamiza la actividad privada para que empresarios y autónomos no esperen dos, tres, cuatro, cinco meses a que les den una licencia. Tenemos tal nivel de solicitudes y tal nivel de colapso que con el personal que tenemos es imposible atender. Por tanto, nuestra apuesta es muy clara", ha añadido.