El Ayuntamiento de Valladolid asegura que Puente "amenaza" con la disolución de la SVAV

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado este jueves que en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio del proyecto ferroviario en la ciudad el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha "puesto sobre la mesa un requerimiento" para que lleve a cabo diversos trámites relacionados con el proyecto y de lo contrario, en un plazo de un mes, se disolvería la sociedad.

El Ayuntamiento de Valladolid ha difundido a los medios de comunicación este jueves unas declaraciones grabadas de Zarandona, pese a que inicialmente el Ayuntamiento había convocado a los periodistas para que el edil 'popular' les atendiera después de la mencionada reunión. Pocos minutos antes de la hora prevista aproximada, el gabinete de prensa ha señalado que el concejal no podría atender a los medios ya que ha surgido "un contratiempo".

En la grabación, el edil del PP ha definido la reunión como "una sorpresa" y como "inconcebible", pues ha apuntado que ha "aparecido" el ministro de Transportes y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, "con unas intenciones muy marcadas, las que todos conocemos, que son las de amenazar y poner encima de la mesa un requerimiento para que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se disuelva".

Zarandona, que en la grabación ha reclamado al ministro que no amenace, ha relatado que Puente mantiene que el Ayuntamiento "incumple" el Convenio que sustenta la integración ferroviaria en superficie, algo que el concejal niega y que defiende que ha desmentido "punto por punto".

"Nosotros como Ayuntamiento, a fecha de hoy, estamos cumpliendo todos los compromisos que tenemos adquiridos con la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Luego eso es mentira, por ahí no hay caso", ha enfatizado.

Además, ha explicado que ha reclamado al ministro "un diálogo que permita, dadas las circunstancias en las que nos encontramos en 2024, son distintas de las del 2017, abrir un turno para estudiar una alternativa" a la integración en superficie como la que defiende el Consistorio, que es la ejecución del soterramiento con la técnica de muro pantalla --excavación del túnel a cielo abierto para posteriormente sellarlo mediante losa en la zona superior--.

"No estamos pidiendo nada más, algo que Valladolid se merece que se estudie, para ver la posibilidad real del coste de los tiempos y su comparación con la integración en superficie que ahora está vigente", ha incidido.

Sin embargo, Zarandona entiende que el Ministerio no quiere ese diálogo y que no va a "variar" la actitud pues por el planteamiento observado este jueves en el ministro vallisoletano concluye que "no tienen ninguna intención de modificar el convenio actual". "No va a haber diálogo", ha asumido.

Ante esta situación, Ignacio Zarandona ha señalado que el equipo de Gobierno buscará "la manera de seguir trabajando" y ha apuntado a todos los vallisoletanos que deben "entender" que será necesario "luchar".

"Tendremos que estar cada vez más convencidos de que este propósito es posible porque lo es y que simplemente la cerrazón de un ministro y su falta de diálogo es el que nos quiere poner contra las cuerdas", ha concluido.

Mientras Zarandona participaba en la reunión de forma telemática desde el Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde de la ciudad tenía prevista la participación en un acto de homenaje en el Consistorio al biólogo José Antonio Fernández Valverde.

Por su parte, el ministro y exalcalde de la ciudad ha publicado un mensaje en la red social 'X' en el que ha criticado que su sucesor en el cargo no haya participado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio y lo ha acompañado de una captura de la agenda pública de Carnero este jueves, con una reunión con la concejal de Participación Ciudadana y Deportes a las 9.00 horas; la presentación de la Marcha Valladolid Contra el Cáncer a las 10.00 y el mencionado homenaje a las 12.00 horas.

Según ha apuntado Puente, el actual alcalde había solicitado "en varias ocasiones" la reunión de esta Comisión. "Ésto es lo que le importa el soterramiento que tanto pregona", ha reprochado.