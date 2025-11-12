El Ayuntamiento de Valladolid cierra mañana el Campo Grande ante el aviso por fuertes rachas de viento

Aviso de cierre del Campo Grande de Valladolid por fuertes rachas de viento. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-@AYUNTAMIENTOVLL

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid cerrará este jueves, 13 de noviembre, el Campo Grande ante el aviso amarillo por fuertes rachas de viento previsto para toda la jornada.

El Consistorio, en un mensaje en su perfil en la red social 'X' (@AyuntamientoVLL) recogido por Europa Press, ha indicado que el acceso a este espacio verde de la ciudad se restablecerá "cuando las condiciones meteorológicas lo permitan".

En concreto, en Valladolid se ha establecido aviso amarillo por fuertes rachas de viento sur que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora entre las 6.00 y las 23.59 horas.