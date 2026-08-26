El Ayuntamiento de Valladolid cooperará en la compra, por parte de Gotion, de las 80 hectáreas en Palomares

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, saluda al presidente de Gotion, Li Zhen. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha explicado este miércoles tras mantener una reunión con el presidente y socio fundador de Gotion, Li Zhen, que el Consistorio va a cooperar con la empresa china para "unir a todos los propietarios" de las 60 hectáreas que son de propiedad privada en los terrenos de Palomares para su adquisición, al igual que lo hará con las 20 hectáreas que son de propiedad municipal.

Así lo ha señalado Carnero en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión "al más alto nivel" que ha mantenido en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento con directivos de la empresa que proyecta la instalación de dos plantas destinadas, respectivamente, al reciclaje de baterías de automoción y la producción de cátodos para estos sistemas.

El regidor ha calificado de "positiva" la reunión a la que también ha asistido, entre otros, el viceconsejero de Economía de la Junta, Carlos Martín Tobalina, pero ha dado a entender que no ha habido participación por parte de la Administración estatal, algo que considera "necesario" por las dimensiones del proyecto.

"Así lo ha manifestado también la propia empresa porque hay proyectos que trascienden a lo que es la competencia meramente autonómica o lo que es la competencia meramente municipal", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que el pasado mes de julio remitió sendas cartas a la Junta y el Gobierno de España para que comunicasen quienes iban a ser los interlocutores en lo relacionado con el proyecto de Gotion, y en el caso de la Administración estatal aún no ha recibido respuesta.

En la reunión también se ha hablado de la situación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que es necesaria para facilitar la ubicación de Gotion en los terrenos de Palomares.

De esas aproximadamente 80 hectáreas, unas 20 son propiedad del Ayuntamiento y se ha hablado este miércoles del proceso en el cual el Consistorio "va a colaborar en aquellas hectáreas que son de propiedad privada para poder unir a todos los propietarios en la posible compra a través del sistema que sea" adecuado para el interés de los propietarios y de la propia empresa, así como para la celeridad del proyecto.

En relación al PGOU ha incidido, al igual que hizo hace dos días, en que para la tramitación de la modificación se sigue a la espera del documento de la Demarcación de Carreteras, con la que afirma que hay "contacto permanente" por parte del Ayuntamiento, que contestó a la petición de "ampliación y aclaración" realizada hace unas semanas.

"En este momento yo desconozco por qué no nos está remitiendo ya de una manera definitiva el informe de Carreteras. Estarán trabajando sobre él y yo espero que sea más pronto que tarde", ha señalado.

A partir de esa recepción del documento, se podrá aprobar provisionalmente la modificación en el Ayuntamiento para enviarla a la Junta que la aprobará de forma definitiva.

El alcalde ha alabado el conocimiento del proyecto y de la ciudad por parte de Li Zhen, que sabe que "ésta es una ciudad comprometida con la automoción" y que "ha expresado especial atención" en hechos como que capital chino participa también en la empresa Horse junto a Renault.

En el encuentro se ha acordado dar continuidad al trabajo "de manera directa" con reuniones "al menos cada 15 días", con "un grado de interlocución" en el que ya participarán técnicos de Urbanismo y de otras áreas.