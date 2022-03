Ayuntamiento de Valladolid da por concluido el episodio de polvo en suspensión que disparó los niveles de partículas

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado por concluido el episodio de contaminación por partículas PM10 y PM2,5 debido a la intrusión de masa de aire africano con polvo en suspensión, lo que ha disparado los niveles de medición de estos contaminantes, que en algún punto llegaron a multiplicar casi por nueva la cifra reflejada para el nivel de alerte recogido en el Plan de Acción en situaciones de contaminación.

Como ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, "la buena noticia es que hoy se puede dar por concluido el episodio de contaminación por intrusión de masa de aire africano".

El Ayuntamiento ha considerado "llamativo" cómo los valores en algunos de los días anteriores han sido muy elevados, llegando en estaciones como las de Arco Ladrillo o La Rubia a más de 650 microgramos/m3 --713 y 667 microgramos por metro cúbico, ambos en la jornada del martes--, ocho veces más que el límite que marca el Plan de acción ante situaciones de contaminación atmosférica para activar la situación 3 de alerta (80 microgramos/m3).

No obstante, cabe recordar que en este episodio no se han activado las medidas recogidas en el citado Plan, ya que el mismo establece que no se pondrá en marcha en el caso de que los valores estén afectados por fenómenos naturales.

De acuerdo a las mediciones, durante las jornadas sobre todo del martes y del miércoles se han registrado valores medios diarios en todas las estaciones de la RCCAVA superiores a 80 ug/m 3 para el material particulado PM10.

Lo mismo ha sucedido con el material particulado PM 2.5, que han superado el valor de 40 ug/m 3 como media diaria el martes y el miércoles, aunque este último día ya no en todas las estaciones.

Los valores de las primeras horas de este jueves muestran ya un notable descenso de la presencia de estas partículas, por debajo de los 20 ug/m3 en ambos valores.

De cualquier forma, el Ayuntamiento mantiene las recomendaciones recogidas en el plan relativas a la disminución de la emisión de partículas finas: el uso del transporte público o acudir al centro caminando, así como evitar, en la medida de lo posible el uso del automóvil.

En la actual situación epidemiológica se refuerza además las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias relativas al uso de la mascarilla y disminución de la movilidad, y en especial no realizar esfuerzos físicos y prolongados al aire libre.