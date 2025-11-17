Ayuntamiento de Valladolid declara definitivamente la zona acústica saturada en torno a Cantarranas

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes de forma definitiva la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la plaza de Cantarranillas --conocida popularmente como 'Cantarranas'--, que incluye además a las calles Ebanistería, Gallegos, Ramón Núñez y parte de Macías Picavea y Platería.

En la sesión del órgano de gobierno celebrada este lunes, se ha dado continuidad al trámite iniciado el pasado mes de septiembre por el cual esta zona del centro de la ciudad contará con medidas de control del ocio nocturno para rebajar el ruido, al convertirse en la tercera ZAS declarada en la ciudad tras las de la plaza de Coca y San Miguel.

Los viales incluidos en la zona son la plaza de Cantarranillas, la calle Macías Picavea --a excepción de los números 19, 21, 23 y 25; Ramón Núñez, Ebanistería, Gallegos y los números 4, 6, 8, 14, 16, 18 y 20 de Platería.

El Ayuntamiento de Valladolid, como ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, considera que responde así a "una demanda histórica realizada por los vecinos de la zona, quienes solicitaban la puesta en marcha de medidas para contrarrestar el ruido ambiente y en su caso la adopción de soluciones para mejorar la situación".

Con arreglo a la Ley del Ruido, este proceso se sometió al trámite de información pública durante el mes de septiembre, cuando se presentaron nueve alegaciones por parte de un local de restauración, la Asociación de Vecinos de la Zona Centro y una comunidad de propietarios.

PROHIBICIÓN DE CONCIERTOS PRIVADOS EN LA VÍA PÚBLICA.

De todo el conjunto de propuestas se han estimado dos alegaciones, relativas a la prohibición de conciertos privados en la vía pública y sobre la publicación de los datos de los sonómetros en la página web del Ayuntamiento.

Fuentes municipales han recordado que la declaración de la Zona ZAS se basa en un estudio realizado por el Servicio de Medio Ambiente, a partir de los datos de tres sonómetros instalados desde enero de 2024, que concluye que se registran superaciones de algunos de los valores y en dos ó más sonómetros, sobre todo en horario nocturno, por lo que se propuso la declaración de la Zona Acústicamente Saturada 'Cantarranas'.

En la zona se incluyen todos aquellos locales que tengan fachada o entrada por cualquiera de estas calles, aunque su domicilio se encuentre en alguna calle fuera de la misma.

La declaración de Zona Acústica Saturada lleva aparejada una serie de medidas con el objeto de reducir las molestias generadas por ruido.

Así, no se otorgarán nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas, no se autorizará la modificación sustancial o ampliación de aforos y no se autorizará la instalación de nuevas terrazas y/o el aumento de las existentes.

Además, los establecimientos situados en esta Zona ZAS tendrán que tener en cuenta la antelación de la recogida y cierre de las terrazas, de tal forma que aquellos que dispongan de terraza deberán asegurarse de que ésta queda completamente recogida a la 1 de la mañana, de domingo a jueves y festivos, y a las 2 de la mañana. Los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Se incluyen además medidas de revisión de los limitadores de sonido con la obligatoriedad de la conexión on-line de los mismos, y no se autorizarán amenizaciones con música en directo, de carácter privado, en el exterior de los locales.

También y conforme a la Orden MAV/7192025, los establecimientos incluidos en la zona tendrán limitaciones en cuanto al horario de apertura y no podrán ampliar en media hora el horario de cierre estacional (verano, carnaval, Navidad y Semana Santa). El informe completo de la declaración de la Zona ZAS, podrá ser consultado en la página web del Ayuntamiento.

Se establece que si uno de los locales comete dos infracciones graves en un año, podrá ser sancionado con suspensión de la actividad por un plazo mínimo de 15 días y sanciones más elevadas.