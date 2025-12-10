El Ayuntamiento de Valladolid deja para 2026 la obra del carril bici de Zaratán, con 376.310 euros de coste

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el expediente de reajuste de anualidades y adjudicación del contrato de las obras de construcción del carril bici de conexión con Zaratán, que se había presupuestado para su inicio en 2025 pero finalmente se ejecutará íntegramente el próximo año, mediante un contrato asignado a la empresa Torconsa Obras y Servicios, por un importe de 376.310 euros y con 6 meses de plazo de ejecución.

El proyecto contempla la construcción de un carril de 1.220 metros de longitud y 2,40 metros de anchura en doble sentido, acompañado de una acera peatonal de 4 metros. El trazado dispondrá de una pendiente máxima del 6 por ciento y contará con 27 nuevos puntos de alumbrado público para reforzar la seguridad vial.

IMPLANTACIÓN DE BIKI

Este nuevo eje ciclista permitirá una conexión segura y directa entre Valladolid y Zaratán, a la vez que se integra con otras medidas de movilidad sostenible como la implantación del servicio de bicicletas públicas BIKI en Zaratán, anunciada hace año y medio. Contará con dos estaciones de once anclajes cada una y 22 bicicletas eléctricas, financiado por el Ayuntamiento de Valladolid.

En primera instancia, la inversión para llevar a cabo esta actuación estaba prevista con cargo a los presupuestos municipales de 2025 y 2026. Con la aprobación del reajuste de anualidades llevada a cabo en el día de hoy, se ejecutará únicamente con cargo al Presupuesto 2026, de manera que la cantidad inicial prevista para el ejercicio 2025 queda liberada y pasa al siguiente ejercicio presupuestario.