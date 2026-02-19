Ayuntamiento de Valladolid destaca en la Mesa del Turismo datos "históricos" en alojamientos y pernoctaciones

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, preside la Mesa del Turismo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha destacado este jueves en la reunión de la Mesa del Turismo los datos estadísticos "históricos" de la capital en el año 2025, con crecimientos tanto en alojamientos como en pernoctaciones.

La edil 'popular' ha presidido la Mesa de Turismo de Valladolid, acompañada por el gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción Turística de Valladolid, Juan Manuel Guimeráns, en un encuentro en el que, ante representantes del conjunto de entidades del sector del turismo de la ciudad de Valladolid y su entorno, se han expuesto los datos de los principales indicadores turísticos correspondientes al año 2025.

Según han destacado fuentes municipales, las estadísticas que menciona el Ayuntamiento "confirman un año histórico para el sector" y consolidan la evolución positiva del destino en los últimos ejercicios. para 2026.

Blanca Jiménez ha puesto en valor la evolución de los principales indicadores turísticos registrados en la ciudad durante el último año, en el que los establecimientos de alojamiento turístico, en lo que el Consistorio engloba datos de hoteles y de alojamientos no hoteleros (apartamentos turísticos fundamentalmente), han contabilizado 510.555 viajeros, lo que representa "un incremento del 13 por ciento respecto al año anterior".

Los visitantes, han señalado, generaron un total de 975.027 pernoctaciones, con un crecimiento del 9 por ciento en comparación con 2024.

DESCENSO DE LAS PERNOCTACIONES EN HOTELES

Estos datos, ha apuntado, tienen "una clara distribución favorable" a los establecimientos de carácter hotelero, que agrupan más del 75 por ciento de los viajeros y las pernoctaciones totales, si bien reconocen éstas varían algo a la baja respecto de 2024, según datos del INE, algo que el Ayuntamiento vincula a "la reducción puntual de plazas hoteleras --casi un 10 por ciento respecto de finales de 2024--, por los diferentes proyectos de reforma y ampliación que se están llevando a cabo en varios hoteles de la ciudad".

En una línea ya habitual en los últimos años, el otro segmento de los apartamentos turísticos, registró un comportamiento especialmente positivo con más de 100.000 viajeros (103.859) viajeros en los que se agrupan en la asociación local profesional, Aevat, lo que representa, según datos de CEOE-Valladolid, un aumento del 81,33 por ciento con respecto al año anterior.

En términos de pernoctaciones, estos alojamientos contabilizaron 249.827, con un incremento del 81,34 por ciento, lo que consideran que refuerza su posición como "soporte relevante de la oferta alojativa de Valladolid".

En cuanto a la procedencia de los visitantes, los turistas residentes en España que se alojaron en establecimientos hoteleros de Valladolid sumaron 316.008 personas, lo que supone el 78 por ciento del total y un ligero aumento del 0,48 por ciento respecto a 2024. En el caso del turismo internacional, la ciudad recibió 90.688 visitantes, que representan el 22 por ciento, con un crecimiento del 6,72 por ciento en comparación con el año anterior, por lo que ven "convalidado" el esfuerzo municipal por la promoción internacional.

MÁS TURISTAS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.

Por su parte, las diferentes Oficinas de Turismo dependientes de la Sociedad Mixta de Turismo atendieron a 130.230 personas, con un leve incremento respecto al periodo anterior.

Unos datos que tal y como ha apuntado Blanca Jiménez durante su intervención en la Mesa de Turismo, "refuerzan la apuesta de Valladolid como destino turístico de primer nivel, de manera incuestionable, más aún cuando se ven acompañados del anuncio de nominaciones a la ciudad" en los 'Premios Condé Nast Traveler España 2026' en la categoría de 'Destino Nacional', o en los IV Premios de los Lectores de Viajes National Geographic, en la categoría de 'Mejor destino gastronómico'.

AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2024-2027

Durante la sesión también se ha presentado la evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de Turismo de Valladolid 2024-2027, correspondiente al ejercicio 2025. Según los datos analizados, el grado de ejecución del Plan se sitúa en el 71 por ciento, un porcentaje notable teniendo en cuenta que se trata del segundo año de desarrollo y que en 2024 únicamente se contó con seis meses efectivos de ejecución.

Por ejes de actuación, el referente al Desarrollo Turístico Sostenible alcanza un nivel de ejecución del 67 por ciento con proyectos finalizados como el 'Plan de Accesibilidad y Diseño Universal de Valladolid,' el 'Plan de Transición verde, adaptación al cambio climático e impulso de la economía circular', el 'Sistema de Calidad Turística en Destino' y el 'Plan de Impulso a la innovación, la digitalización y el capital humano del sector turístico de Valladolid'.

Por su parte, el eje de Productos Turísticos se sitúa en un 62 por ciento de ejecución, el eje de Marketing Turístico registra un 71 por ciento de desarrollo y el eje de Gobernanza y gestión del turismo alcanza un 85 por ciento, el cual presenta un mayor grado de avance, debido principalmente a que la mayor parte de sus proyectos están vinculados a la gestión directa de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid.

La concejala ha valoardo este avance y ha destacado que Valladolid continúa "afianzándose como un destino competitivo, en crecimiento y con capacidad para seguir generando impacto económico y proyección turística".

RENOVACIÓN DEL DISTINTIVO DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

Por otro lado, se ha informado de que la ciudad de Valladolid ha renovado este 2025 su distintivo como Destino Turístico Inteligente (DTI) tras superar con éxito el proceso de evaluación realizado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas.

Entre los meses de marzo y junio del pasado año, SEGITTUR llevó a cabo un análisis exhaustivo con el objetivo de verificar el grado de ejecución del Plan de Acción DTI en la ciudad y confirmar el mantenimiento de esta distinción, que reconoce a aquellos destinos que apuestan por un modelo turístico innovador, sostenible y accesible.

En los resultados obtenidos, Valladolid ha destacado especialmente en el eje de gobernanza, alcanzando una puntuación del 64,2 por ciento, gracias a una estrategia basada en la colaboración público-privada, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la tecnología y la toma de decisiones fundamentada en el conocimiento.

Asimismo, la ciudad ha obtenido más de un 55 por ciento de puntuación en los ejes de tecnología, accesibilidad y sostenibilidad, consolidándose como un destino comprometido con la mejora continua y superando en todos ellos la media registrada por el conjunto de destinos evaluados.